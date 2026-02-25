Meteorología
Alto contraste de temperaturas en la Región con diferencias de hasta 22 grados entre mínimas y máximas
La Aemet informa de amplitudes térmicas especialmente significativas durante los últimos días en el territorio murciano
El abrigo que se hace necesario al salir por la mañana, acaba estorbando en la mano a mediodía y por la tarde, pero vuelve a resultar útil por la noche. Aún es invierno, pero los murcianos viven en los últimos días un entretiempo marcado por el alto contraste entre las temperaturas mínimas y las máximas. Una diferencia en los termómetros que en jornadas como la de este martes fue de hasta 22 grados.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que estos días han medido las amplitudes térmicas (diferencia entre la máxima y la mínima) en la Región de Murcia y que en algunos casos superan los 20 grados. "Factores como los vientos flojos y la ausencia de nubosidad favorecen esta circunstancia", señalan.
Dos mapas de la Región de Murcia facilitados por la Aemet con los registros de las temperaturas máximas, a la izquierda, y las mínimas el 24 de febrero muestran el alto contraste entre ambos valores.
En el Altiplano se registraron algunas de las diferencias más llamativos. La a mínima descendió hasta 2 ºC, mientras que la máxima alcanzó los 24 ºC, lo que supone una amplitud térmica de 22 grados. En el Noroeste también se observaron variaciones muy acusadas. En Caravaca de la Cruz, la mínima fue de 3 ºC y la máxima de 24 ºC, con una oscilación de 21 grados.
La Vega Media del Segura registró igualmente contrastes destacados. En la capital murciana se pasó de los 6 ºC a primera hora de la mañana a 26 ºC en las horas centrales del día, una amplitud de 20 grados. Valores muy similares se dieron en Molina de Segura, con 6 ºC de mínima y 26 ºC de máxima. En Cieza, los registros oscilaron entre los 6 ºC y los 25 ºC.
En el Guadalentín, Lorca alcanzó los 25 ºC de máxima tras una mínima de 9 ºC, mientras que en Alhama de Murcia los valores fueron de 8 ºC y 26 ºC, respectivamente.
En el litoral, la influencia del mar suavizó las diferencias. En Cartagena, la mínima se situó en torno a 6 ºC y la máxima en 22 ºC. En San Javier, los termómetros marcaron 5 ºC de mínima y 17 ºC de máxima, mientras que en Mazarrón se registraron 8 ºC y 19 ºC. En la franja costera oriental, en el entorno del Mar Menor y La Manga, las máximas rondaron los 17 ºC con mínimas próximas a los 5 ºC.
El tiempo hoy en la Región de Murcia
La Aemet prevé para este miércoles, 25 de febrero, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas, y los vientos soplarán flojos variables, aumentando a componente este moderados en el litoral.
Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. En concreto, se esperan 9 grados de temperatura mínima y 19 de máxima en Cartagena; 7 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 8 de mínima y 25 de máxima en Lorca; 5 de mínima y 23 de máxima en Yecla; y 7 de mínima y 24 de máxima en la ciudad de Murcia.
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- En directo: Real Murcia-FC Cartagena
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi
- El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad
- Hasta diez veces por encima del nivel de plomo permitido en los cultivos del Campo de Cartagena
- Las Fuerzas Paracaidistas del Ejército de Tierra cumplen 72 años