23F en la Región de Murcia: Los documentos desclasificados muestran cómo la juventud universitaria se revolvió contra el golpe

No toda la Región de Murcia no se revolvió contra el intento de golpe de Estado del 23F, según se refleja en los documentos desclasificados de aquel evento histórico que han visto la luz este miércoles. Según describió la Policía, tan solo aparecieron en la zona universitaria de Murcia "pancartas de L.C.R. (Liga Comunista Revolucionaria) J. M.C. (Movimiento Comunista) pidiendo la depuración de las F.A.S. (Fuerzas Armadas) y F.O.P. (Fuerzas de Orden Público)".

Es en un extenso informe sobre la "situación actual de las distintas regiones policiales y acciones de protesta previstas en relación con la ocupación del Palacio del Congreso de los Diputados" en el que la Jefatura Superior de Policía de Valencia, a la que pertenecía la Región de Murcia, informa sobre la petición "disolución de los grupos fascistas y terroristas" en asamblea estudiantil.

En el mismo comunicado, se hace referencia a la ciudad de Cartagena, en donde se vivía con "normalidad" a pesar de que prosiguió "el paro de días anteriores en los autobuses urbanos". También apareció, según el mismo documento, "propaganda de CC OO y UGT en apoyo del rey, las Fuerzas Armas y la Constitución".

Conversaciones con el rey

La desclasificación de documentos ha permitido saber que un agente del servicio secreto de la época, el CESID, alertó a sus jefes de que había recogido información en Santander acerca de conversaciones del rey Juan Carlos I con militares implicados en la intentona.

El agente refiere la información a "núcleos cualificados de opinión cántabra, e incluso en ambientes castrenses de la capital". En esas fuentes "se da por seguro que algunas entrevistas confidenciales y sigilosas de S.M. el Rey con algunos participantes del intento de golpe de Estado", dice una nota confidencial fechada el 5 de febrero de 1982.

El objetivo de esos encuentros se manifiesta en la nota: "Por encima de todo se pretende que la Corona no salga lesionada del proceso y que, en todo caso, los intentos en tal sentido no provengan de los principales procesados y de reconocida vocación monárquica".

También se ha desvelado que Antonio Tejero, en pleno golpe de Estado del 23-F, puso en duda las intenciones que tenía el general Alfonso Armanda para llevar adelante la asonada. En una conversación telefónica entre Tejero y Juan García Carrés, el único civil condenado por el intento de golpe de Estado, el teniente coronel de la Guardia Civil avisa de que Armada es un "chapucero" e insta a su interlocutor a que avise al general Jaime Milans del Bosch a que no se fíe de él, que "lo que quiere es ser presidente como sea, al precio que sea".