Tejero aseguró que el general Armada "exploró la voluntad" de Milans del Bosch en Cartagena

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero —fallecido este miércoles— aseguró durante el juicio militar tras el que fue condenado a treinta años de reclusión por un delito de rebelión militar consumado que el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1982 comenzó a fraguarse en Cartagena en 1980.

Uno de los documentos desclasificados esta misma semana por el Gobierno de España corresponde a la vista oral del Consejo Supremo de Justicia Militar del 4 de mayo de 1982, en cuya sesión participó el letrado López Montero, abogado de Tejero. El letrado consideró que los hechos ocurrieron "partiendo de una primera reunión en Cartagena, en noviembre de 1980, y en la que el general Armada exploró voluntad del teniente general Milans como hombre leal al Rey, para estudiar la posibilidad de que fuera la cabeza táctica".

El capitán general Jaime Milans del Bosch, jefe de la III Región Militar, era el máximo responsable en aquel momento del Ejército en la Comunidad Valenciana y fue el único que llevó el golpe de Estado del 23F hasta sus últimas consecuencias, tomando las calles del centro de Valencia con tanques y declarando el estado de excepción.

Según se ha podido conocer tras la desclasificación de documentos, exigió entrevistarse personalmente con el entonces rey, Juan Carlos I, de cara al juicio contra los implicados en la sublevación militar contra la recién estrenada democracia española.

Lo hizo cuando la Casa Real le pidió ese encuentro para exigirle lealtad con el objetivo de que la Corona quedase limpia de polvo y paja de su papel en el antes y el durante del golpe de Estado del 23F que buscaba revertir el orden constitucional de la España de principios de 1981.

Así consta en un documento del CESID (hoy CNI) que forma parte de las 153 unidades documentales desclasificadas este miércoles por el Gobierno de España, fechado el 5 de febrero de 1982, 17 días antes de que empezara el juicio contra los golpistas.