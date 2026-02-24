La Seguridad Social lanza un aviso a los trabajadores de Murcia con dos o más bajas médicas: así será el nuevo control

El sistema de protección social en España afronta un cambio de paradigma en la gestión de la salud laboral. Tras años de crecimiento sostenido en el gasto por Incapacidad Temporal (IT), el Gobierno decidió mover ficha para frenar el impacto económico que esto supone para las arcas públicas.

La medida principal, impulsada por la ministra Elma Saiz, pone el foco en un perfil concreto: el trabajador que encadena varias bajas médicas en un mismo ejercicio.

Esta decisión responde directamente a las advertencias de la AIReF, que en su último informe de la evaluación del gasto público señala la "recurrencia" como el principal factor de desequilibrio financiero.

A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) automatizará el seguimiento de aquellos empleados que soliciten dos o más bajas en el plazo de 12 meses, especialmente aquellas de duración reducida.

¿Cómo funcionará el nuevo control de la Inspección?

El objetivo no es penalizar al trabajador enfermo, sino optimizar la fiscalización para detectar tanto posibles fraudes como patologías crónicas que no están siendo tratadas correctamente. El nuevo Observatorio Estatal de la IT cruzará datos en tiempo real para activar protocolos de revisión proactiva.

Si te encuentras en este grupo de recurrencia, estos son los cambios que podrías notar:

Citaciones prematuras . El tribunal médico o la mutua podrán convocarte a una revisión mucho antes de los plazos habituales.

. El tribunal médico o la mutua podrán convocarte a una revisión mucho antes de los plazos habituales. Análisis del historial . Se estudiará si las bajas sucesivas están relacionadas. Si se detecta una misma causa no resuelta, el INSS podría forzar el inicio de un expediente de incapacidad permanente o denegar la nueva baja si considera que es una prolongación injustificada de la anterior.

. Se estudiará si las bajas sucesivas están relacionadas. Si se detecta una misma causa no resuelta, el INSS podría forzar el inicio de un expediente de incapacidad permanente o denegar la nueva baja si considera que es una prolongación injustificada de la anterior. Foco en las bajas cortas. Las ausencias de entre 1 y 4 días, que suelen escapar al control presencial, estarán sujetas a una mayor monitorización estadística.

Este endurecimiento de la vigilancia coincide con la negociación de las altas médicas progresivas, una medida que permitirá a los trabajadores reincorporarse a su puesto de forma gradual. Con este "plan de choque", la Seguridad Social busca reducir un gasto que ya se considera insostenible para el presupuesto público de 2026.

El absentismo laboral le cuesta cada día 2,6 millones de euros a las empresas murcianas

Los empresarios de la Región de Murcia alertaron al inicio del mes de febrero que el absentismo laboral le costaba cada día a las compañías murcianas unos 2,62 millones de euros. Alegan que miles de puestos de trabajo quedan vacíos cada día por la ausencia (justificada o no) de empleados y esto supone una grieta que año tras año va haciéndose más grande en el mercado laboral español.

De acuerdo con la patronal murciana Croem, se advierte "un fuerte crecimiento" del absentismo laboral en la Comunidad, que supuso un aumento de más del 100% en seis años y con un coste de 556 millones a las mutuas, a la Seguridad Social y a las empresas al año, según los últimos datos a noviembre de 2025.