San Pedro del Pinatar recupera sus ecosistemas dunares

San Pedro del Pinatar refuerza su apuesta por la sostenibilidad con un nuevo impulso a la recuperación ambiental de su litoral mediterráneo. La iniciativa, centrada en la protección del ecosistema dunar, busca consolidar un modelo turístico compatible con la conservación de uno de los espacios naturales más valiosos del sureste español.

La Concejalía de Medio Ambiente ha puesto en marcha un proyecto para la recuperación y mantenimiento de las dunas en las playas de La Llana, El Mojón y Torre Derribada, enclaves que forman parte del entorno del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar. La actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, una estrategia municipal que pretende consolidar al municipio como destino "sostenible, inteligente y de calidad", según fuentes municipales.

El Consistorio busca ser un destino "sosntenible, inteligente y de calidad"

El proyecto da continuidad a las labores iniciadas con LIFE-SALINAS entre 2018 y 2022, ampliando ahora las buenas prácticas a nuevas zonas del litoral. El objetivo es frenar la erosión costera, preservar la biodiversidad y ordenar el uso turístico de las playas. Para ello, se retirarán antiguos captadores de arena y vallados deteriorados y se instalarán nuevos sistemas de doble cañizo y cerramientos cinegéticos que protejan el cordón dunar y canalicen el tránsito de visitantes.

Entre las medidas principales se encuentran la retirada de captadores de arena y vallados deteriorados. / Ayto.San Pedro del Pinatar

Uno de los ejes centrales será la revegetación con flora autóctona, con especies como la sabina de las dunas (Juniperus turbinata), al tiempo que se eliminarán plantas exóticas invasoras —entre ellas Agave americana y Carpobrotus acinaciformis— mediante trabajos manuales para reducir el impacto ambiental. Desde el área de Medio Ambiente destacan que la intervención permitirá "recuperar la dinámica natural de las dunas y mejorar su resiliencia frente al cambio climático".

La actuación no solo tiene una dimensión ecológica. El Ayuntamiento subraya que el proyecto contribuirá a renovar el modelo turístico local, favoreciendo un turismo de sol y playa más respetuoso, mejorando la accesibilidad y reforzando los servicios en el entorno natural. "La conservación del paisaje es también una inversión en calidad turística", señalan responsables municipales.

Con un presupuesto de 123.000 euros, la iniciativa está financiada con fondos europeos del programa Next Generation EU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que impulsa proyectos orientados a la transición ecológica y la modernización de los destinos turísticos. El municipio aspira así a consolidar su litoral como referencia de equilibrio entre uso público y protección ambiental.