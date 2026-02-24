Salud crea un registro de implantes quirúrgicos para mejorar la respuesta ante fallos o deficiencias

Mejorar la seguridad de los pacientes del Servicio Murciano de Salud (SMS) es el objetivo del nuevo registro de implantes quirúrgicos que ha creado la Consejería de Salud murciana, un sistema con el que pretenden mejorar la gestión de estos productos y agilizar la respuesta en el caso de que se produzca una deficiencia o fallo en el propio implante.

Para ello, Salud ha impulsado la puesta en marcha de este registro, con el que dispondrá de un sistema de información y recogida de datos por cada uno de los de los diferentes tipos de implantes quirúrgicos, quedando detallados toda la información del producto y del paciente al que se le ha colocado.

Entre los datos recogidos del implante estará el código de Identificación del Producto (CIP) implantado, el de lote o número de serie de fabricación, fecha de caducidad; empresa fabricante, denominación; sistema de identificación fiscal; el código o número de identificación, y domicilio para notificaciones, entre otros.

También se incluirán datos del centro sanitario donde se realizó el implante; fecha de implantación; servicio/sección/unidad hospitalaria que realizó la implantación; número de identificación del paciente; código numérico personal del cirujano implantador; número de Historia Clínica del Paciente; y su fecha de nacimiento.

En un primer momento, se inscribirán en el Registro de Implantes Quirúrgicos los productos implantados mediante intervención quirúrgica en cualquiera de los centros hospitalarios del Servicio Murciano de Salud, así como en los centros concertados en los que se atienda a pacientes derivados del sistema sanitario público.

No obstante, Salud detalla que los centros y servicios sanitarios de titularidad privada podrán, con carácter voluntario, adherirse al registro de implantes quirúrgicos.

Implantes cardiacos, prótesis de rodilla y mamarias

Entre los implantes quirúrgicos de cuyo uso deberá quedar constancia en el nuevo registro se encuentran los implantes cardiacos e implantes vasculares del sistema circulatorio central; implantes del sistema nervioso central; implantes de columna vertebral; prótesis de cadera; prótesis de rodilla; prótesis mamarias; o lentes intraoculares.

Esta lista se podrá ir modificando e incrementando con el paso del tiempo y el uso de otros implantes.

El SMS sostiene que “con ello se pretende contribuir al conocimiento de los resultados a medio y largo plazo de los implantes que se vienen utilizando en la Región de Murcia, a los efectos de la toma de decisiones y también para mejorar los sistemas de vigilancia en salud pública y alerta precoz y respuesta rápida, que garantice la rápida localización de los pacientes a los que se le haya implantado alguno de estos productos sanitarios en los supuestos en que se detecten deficiencias o efectos adversos en el uso de tales productos sanitarios”.

Prótesis PIP, medio centenar de murcianas afectadas

Una de las situaciones que se quiere evitar con la creación de este registro es la que se vivió en el año 2013 cuando saltó la alerta por el uso de las prótesis mamarias PIP (Poly Implants Prothèses).

En aquel momento, el Ministerio de Sanidad recomendó a las mujeres con implantes mamarios PIP, que fueron apartadas del mercado en 2010, su retirada preventiva, pero sin carácter de urgencia, ya que había confirmado una mayor tasa de rotura a los diez años de su implantación.

Pero no existía este registro, lo que dificultó la localización de las pacientes a las que se les había colocado estas prótesis. Finalmente, las autoridades confirmaron medio centenar de mujeres afectadas en la Región de Murcia.

Para el buen funcionamiento del nuevo registro, Salud detalla que cada uno de los centros designará a una persona responsable de la coordinación, supervisión y enlace en los procedimientos necesarios para este registro.

Para ello, la Consejería de Salud, en coordinación con el Servicio Murciano de Salud, también pondrá en marcha la aplicación y herramienta informática que posibilite la gestión y tratamiento de los diferentes datos exigibles que deban ser objeto de inscripción en el Registro, que estará adscrito a la Dirección General de Salud Pública y Adicciones.