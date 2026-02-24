Agua
Este es el estado de las reservas de los embalses del Segura
La reserva hídrica de la Cuenca del Segura gana 18 hectómetros en una semana
Los embalses de la cuenca del Segura almacenan actualmente 538 hectómetros cúbicos de agua, 18 más que la semana anterior, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).
La situación mejora de forma notable si se compara con ejercicios anteriores. En concreto, la cuenca dispone de 316 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año pasado y acumula 194 hectómetros cúbicos por encima de la media habitual para estas fechas, situada en 344 hectómetros cúbicos. Con estas cifras, los pantanos del Segura se encuentran al 47,2% de su capacidad total.
Datos de resto de embalses de España
En el conjunto del país, la reserva hídrica española alcanza el 83% de su capacidad, con 46.229 hectómetros cúbicos, tras aumentar en 265 hectómetros en la última semana, lo que supone un 0,5% más.
Desde el inicio del tren de borrascas a finales de diciembre de 2025, los embalses españoles han incorporado 14.683 hectómetros cúbicos, lo que ha permitido elevar el nivel medio en 26,7 puntos porcentuales. No obstante, las precipitaciones de la última semana han sido desiguales: han afectado de forma considerable a la vertiente atlántica y han resultado escasas en la vertiente mediterránea.
La mayor precipitación se registró en San Sebastián-Donostia, con 81,9 litros por metro cuadrado. Por vertientes, la atlántica se sitúa al 85% de su capacidad, con 36.053 hectómetros cúbicos, mientras que la mediterránea alcanza el 76,5%, con 10.441 hectómetros cúbicos.
La Cuenca del Segura es la única del país que permanece por debajo de la mitad de su capacidad
En total, ocho cuencas superan el 90% de llenado: las cuencas internas del País Vasco (95,2%), Galicia Costa (94,2%), Cantábrico Oriental (93,2%), Tinto, Odiel y Piedras (92,6%), cuencas internas de Cataluña (92,2%), Cantábrico Occidental (92%), Guadalete-Barbate (91,8%) y Miño-Sil (91%).
Por encima del 50% se sitúan el resto de demarcaciones, como Guadiana (86,1%), Duero (85%), Ebro (84,6%), Tajo (82,8%), Guadalquivir (81,8%), Cuenca Mediterránea Andaluza (73,4%) y Júcar (63,7%). La única que permanece por debajo de ese umbral es el Segura, que, pese a la mejora registrada, se mantiene en el 47,2% y continúa siendo la cuenca con menor nivel de almacenamiento, en línea con su comportamiento habitual.
- En directo: Real Murcia-FC Cartagena
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- El local Bauhaus de Quitapellejos en Cartagena busca por segunda vez quien lo convierta en realidad
- Hasta diez veces por encima del nivel de plomo permitido en los cultivos del Campo de Cartagena
- Estrella un vaso en la cara a un hombre en una pelea en la puerta de un pub de Murcia
- El tranvibús seduce a los estudiantes murcianos y supera los 300.000 viajeros: 'No tengo el estrés de perder el bus y tener que esperar
- Real Murcia-FC Cartagena, un derbi descafeinado con media temporada en juego
- Muere una mujer al chocar la furgoneta en la que viajaba con su familia contra un camión en la A-7 en Totana