Este es el estado de las reservas de los embalses del Segura

Los embalses de la cuenca del Segura almacenan actualmente 538 hectómetros cúbicos de agua, 18 más que la semana anterior, según los últimos datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La situación mejora de forma notable si se compara con ejercicios anteriores. En concreto, la cuenca dispone de 316 hectómetros cúbicos más que en la misma fecha del año pasado y acumula 194 hectómetros cúbicos por encima de la media habitual para estas fechas, situada en 344 hectómetros cúbicos. Con estas cifras, los pantanos del Segura se encuentran al 47,2% de su capacidad total.

Estado de los embalses en la Región de Murcia Visualización interactiva · Nivel de llenado y variación semanal (hm³) Más del 60% Entre 30% y 60% Menos del 30% Datos expresados en hectómetros cúbicos · Colores según porcentaje de llenado Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Visualización interactiva del estado de las reservas de los embalses del Segura en la Región de Murcia.

Datos de resto de embalses de España

En el conjunto del país, la reserva hídrica española alcanza el 83% de su capacidad, con 46.229 hectómetros cúbicos, tras aumentar en 265 hectómetros en la última semana, lo que supone un 0,5% más.

Desde el inicio del tren de borrascas a finales de diciembre de 2025, los embalses españoles han incorporado 14.683 hectómetros cúbicos, lo que ha permitido elevar el nivel medio en 26,7 puntos porcentuales. No obstante, las precipitaciones de la última semana han sido desiguales: han afectado de forma considerable a la vertiente atlántica y han resultado escasas en la vertiente mediterránea.

La mayor precipitación se registró en San Sebastián-Donostia, con 81,9 litros por metro cuadrado. Por vertientes, la atlántica se sitúa al 85% de su capacidad, con 36.053 hectómetros cúbicos, mientras que la mediterránea alcanza el 76,5%, con 10.441 hectómetros cúbicos.

La Cuenca del Segura es la única del país que permanece por debajo de la mitad de su capacidad

En total, ocho cuencas superan el 90% de llenado: las cuencas internas del País Vasco (95,2%), Galicia Costa (94,2%), Cantábrico Oriental (93,2%), Tinto, Odiel y Piedras (92,6%), cuencas internas de Cataluña (92,2%), Cantábrico Occidental (92%), Guadalete-Barbate (91,8%) y Miño-Sil (91%).

Por encima del 50% se sitúan el resto de demarcaciones, como Guadiana (86,1%), Duero (85%), Ebro (84,6%), Tajo (82,8%), Guadalquivir (81,8%), Cuenca Mediterránea Andaluza (73,4%) y Júcar (63,7%). La única que permanece por debajo de ese umbral es el Segura, que, pese a la mejora registrada, se mantiene en el 47,2% y continúa siendo la cuenca con menor nivel de almacenamiento, en línea con su comportamiento habitual.