La Región y el territorio ucraniano de Sumy afianzan su colaboración para avanzar en su reconstrucción

Una delegación de Sumy (Ucrania) visita estos días la Región de Murcia con el objetivo de afianzar la colaboración entre sendos territorios cuando se cumplen cuatro años de la invasión de ese país por parte de Rusia, según ha informado la Comunidad.

La visita constituye una misión de trabajo orientada a activar el marco de cooperación, identificar ámbitos técnicos susceptibles de convertirse en proyectos concretos y establecer una dinámica de coordinación estable para el seguimiento de prioridades y próximos pasos.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, se ha reunido con el director del departamento de Cooperación Internacional y Desarrollo Económico de Sumy (Ucrania), Oleksandr Kuchkov, que lidera la misión de visita en la Región, dentro del marco estable de colaboración establecido en el Protocolo firmado entre ambos territorios el pasado año.

El acuerdo, rubricado por el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, el pasado 18 de noviembre, tiene como objetivo contribuir a la reconstrucción de esta zona tras la devastación causada por la guerra.

De esta forma, la Región de Murcia mantiene una colaboración "estrecha y activa" con Ucrania, centrada en la reconstrucción, la ayuda humanitaria y la cooperación económica.

El consejero ha explicado que estas jornadas de trabajo permiten "transformar la relación institucional en cooperación real, con pasos concretos" porque "lo importante es mantener un nexo que haga posible identificar bien las prioridades, sumar a los socios adecuados y avanzar en iniciativas responsables con impacto real".

En este sentido, Ortuño ha señalado que "nuestro objetivo es consolidar una relación de cooperación útil y evaluable entre ambas regiones, conectando administración, tejido productivo y universidad".

Reuniones de coordinación

El alcance del acuerdo abarca desde el fortalecimiento institucional y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, hasta la formación profesional y la reconstrucción de infraestructuras, con el objetivo de promover iniciativas que generen un impacto directo y positivo en la vida de las personas.

Para avanzar en estos objetivos, se han programado reuniones de coordinación institucional para ordenar prioridades y mecanismos de seguimiento y conocer capacidades industriales y tecnológicas y su potencial para alianzas, así como una sesión con la Universidad de Murcia para explorar vías de cooperación académica, científica y de transferencia de conocimiento, además de una jornada dedicada a la agricultura y el agua.

La agenda incluye también un bloque de trabajo en el marco de la industria de la Defensa y el Cluster liderado por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (INFO), orientado a conocer capacidades y líneas de desarrollo industrial y tecnológico, así como su potencial para generar alianzas basadas en innovación y colaboración público-privada.

Por su parte, la Dirección General de Acción Exterior y Cooperación, como órgano responsable de articular y coordinar el desarrollo del Protocolo, impulsará un sistema de seguimiento con puntos de contacto y una agenda de hitos para priorizar líneas de trabajo, estructurar proyectos y mantener un calendario de actuaciones, con el objetivo de traducir esta colaboración en iniciativas concretas y con impacto tangible en la reconstrucción y la recuperación de la región ucraniana.