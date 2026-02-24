La Región de Murcia se prepara para el Trío de Eclipses: dónde verlos y cuándo llegará cada fenómeno

La Región de Murcia ha empezado a prepararse para un fenómeno astronómico poco frecuente que llegará en tres entregas y con el foco puesto en España como "punto de referencia de visibilidad". La Dirección General de Emergencias ha convocado este martes la primera reunión de coordinación por el llamado 'Trío de eclipses', un término informal que se utiliza cuando se encadenan tres eclipses en un periodo corto de tiempo, normalmente dentro de la misma temporada.

El calendario marca dos citas totales (12 de agosto de 2026 y 2 de agosto de 2027) y una tercera, anular, el 26 de enero de 2028. En la Región, el impacto se prevé doble: científico y social, pero también turístico, con una "especial consideración" por las fechas estivales y el entorno de las playas, especialmente el Mar Menor.

FECHAS CLAVE Eclipses totales: 12 de agosto de 2026

de de 2 de agosto de 2027 Elipse anular: 26 de enero de 2028

Un eclipse tras otro: cómo se verá en la Región de Murcia

Los porcentajes de visualización sitúan a Murcia en una posición privilegiada dentro del mapa nacional. Según los datos trasladados en la reunión, el primer eclipse total (agosto de 2026) se verá en la Región con un porcentaje que irá del 97% en Águilas al 99% en Yecla.

Para el segundo eclipse total (agosto de 2027), el rango previsto oscila del 93% en Jumilla al 98% en Águilas.

Y el tercero, el eclipse anular de enero de 2028, se espera prácticamente al 100% en toda la Región, una cifra que refuerza la idea de que la Comunidad será uno de los enclaves más atractivos para seguir el fenómeno.

Observación de un eclipse lunar desde la plaza del Cardenal Belluga de Murcia, en / MARCIAL GUILLEN

Horas clave en la capital de la Región

En Murcia capital, el eclipse del 12 de agosto de 2026 arrancaría a las 19:40:51 y alcanzaría su máximo a las 20:35:23, con el Sol muy bajo (altura 4°) hacia el oeste-noroeste (azimut 286°), y con la puesta de sol marcada a las 21:01:34. El del 2 de agosto de 2027 se movería en horario de mañana: inicio 09:45:14, máximo 10:53:21 y fin 12:07:36, con el Sol a 43° de altura. Y el anular del 26 de enero de 2028 empezaría a las 16:38:47, con fase anular entre 17:54:57 y 17:59:32 (máximo 17:57:14), de nuevo con el Sol muy bajo (altura 3°) hacia el oeste-suroeste (azimut 243°) y puesta de sol a las 18:20:16.

Trío de Eclipses en la Región de Murcia / L.O.

Dónde mirar: costa y horizonte limpio para los eclipses "a ras de tarde"

Con dos citas que llegan con el Sol en el tramo final del día, la elección del lugar será decisiva: el consejo que se desprende de la información facilitada por los expertos es priorizar horizonte despejado hacia el oeste para no perderse el momento clave. Por eso, la costa aparece como aliada natural, con referencias concretas al litoral de Cartagena (como el entorno de Cabo Tiñoso y La Azohía) y a tramos de costa de Mazarrón o Águilas, donde la línea del mar ayuda a ganar visibilidad.

El Mar Menor se señala como un entorno de especial consideración en la planificación, y se citan zonas llanas como las Salinas de San Pedro del Pinatar por la apertura del paisaje.

Para la cita "cómoda" de 2027, con el Sol más alto, el interior gana protagonismo: Sierra Espuña y el Altiplano (Yecla y Jumilla), con puntos como Monte Arabí, aparecen como los escenarios más adecuados por su amplitud de cielo.

Playas, movilidad y seguridad: el 'operativo eclipse' se pone en marcha

El Gobierno regional plantea el evento como algo más que mirar al cielo. Emergencias subraya que el 'Trío' exige coordinar movilidad, salud pública, seguridad, divulgación, educación y medio ambiente, y por eso en la reunión han participado otras direcciones generales de consejerías implicadas y concejales de ayuntamientos de la Región.

Emergencias coordina ayuntamientos y prepara puntos de observación para los eclipses

El objetivo declarado es doble: garantizar una visualización adecuada y segura y, al mismo tiempo, aprovechar el previsible impulso turístico en municipios de toda la Comunidad. En esa línea, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de localizar emplazamientos idóneos como puntos de observación y de ir elaborando estudios y planes sobre accesos, vías principales y alternativas, seguridad, movilidad y accesibilidad para personas con discapacidad.

Además, se ha instado a los ayuntamientos a convocar, si lo consideran oportuno, sus Juntas Locales de Seguridad, como herramienta de coordinación para planificar estos eventos.

Reunión de coordinación celebrada hoy en la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias / CARM

Más de un siglo sin observar un eclipse total en España

El 'Trío de Eclipses' se está construyendo también como marca. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha impulsado una Comisión Interministerial con representantes de otros 12 ministerios y de 16 comunidades autónomas, y ha presentado un logotipo específico diseñado junto a la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). La imagen representa los tres eclipses mediante círculos y espacios negativos, y su composición sugiere la silueta de un telescopio como guiño a la observación astronómica.

El Ministerio enmarca el fenómeno como una oportunidad única: según se señala, desde 1905 no se había visto un eclipse total en la Península Ibérica, y España será de los pocos lugares desde donde podrá contemplarse. En palabras del secretario de Estado de Ciencia, Juan Cruz Cigudosa, el telescopio del logotipo alude a "la curiosidad humana" y a una invitación a ampliar la mirada ante "una ventana única al universo".

Dos mujeres observando un eclipse anular de sol en 2007 en el centro de Murcia / JOAQUIN CLARES

Seguridad: lo imprescindible

La seguridad será un punto prioritario para disfrutar de este espectáculo del cosmos: para observar el fenómeno, solo con gafas homologadas (ISO 12312-2) y filtros adecuados si se usan prismáticos o telescopio.

Con los primeros encuentros de coordinación ya en marcha, la Región de Murcia afronta el 'Trío de eclipses' como un reto logístico, pero también como una gran oportunidad. Porque, si el cielo acompaña, el espectáculo, así como el movimiento en carreteras, playas y miradores, apunta a ser de los que dejan huella.

Emprendedores astronómicos

La astronomía también vive un momento de auge y empieza a traducirse en nuevos proyectos empresariales en la Región. Murcia ya cuenta con su primera empresa especializada en astroturismo, Astroiberia, presentada a principios de este mes con la idea de acercar el cosmos "a todos los públicos" a través de experiencias que combinan turismo, ciencia y educación.

Noticias relacionadas

La compañía, nacida del proyecto divulgativo Fisica Society, trabajará en tres áreas —educación, gastronomía y ocio/celebraciones— y ya ha anunciado acuerdos con diversos hoteles de la zona del Mar Menor, además de colaboraciones con Espacio Alviento y la cadena Hoteles 525, y un programa de RSC con la Fundación Rafa Puede, ASTUS y ASPEMUR.