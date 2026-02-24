La Región de Murcia exporta 2,3 millones de toneladas de frutas y hortalizas en 2025 y se consolida como tercera potencia nacional

La Región de Murcia volvió a situarse en 2025 entre las principales potencias exportadoras de frutas y hortalizas frescas de España, al alcanzar los 2,3 millones de toneladas enviadas al exterior, según datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales procesados por la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex).

Con este volumen, Murcia se posiciona como la tercera comunidad autónoma exportadora, solo por detrás de Andalucía, que lideró el ranking con 3,9 millones de toneladas (33% del total nacional), y la Comunidad Valenciana, con 3,3 millones de toneladas (28%). Tras Murcia se situó Cataluña, con 978.584 toneladas.

Las exportaciones bajaron un 4% el pasado año

A nivel nacional, la exportación española de frutas y hortalizas frescas descendió un 4% en volumen en 2025 respecto al año anterior, hasta situarse en 12 millones de toneladas. Sin embargo, el valor total aumentó un 4%, alcanzando los 18.666 millones de euros. Europa se mantuvo como el principal destino, absorbiendo el 97% de los envíos si se suman la Unión Europea, Reino Unido y otros países europeos. Solo la UE concentró 10 millones de toneladas, el 84% del total.

El retroceso del volumen exportado en el conjunto del país se debió principalmente a la caída de las hortalizas, que descendieron un 7% hasta 5,3 millones de toneladas, aunque su valor se mantuvo prácticamente estable en 8.167 millones de euros (+0,4%). Entre los productos con mayor retroceso destacaron el tomate (-15%), la lechuga (-4% en volumen) y la col (-2% tanto en volumen como en valor).

Entre los productos más exportados destacó la sandía, que registró un aumento del 3% en volumen

En el caso de las frutas, el descenso fue más moderado, del 1% en volumen, con un total de 6,6 millones de toneladas, mientras que el valor creció un 6,5%, hasta 10.499 millones de euros. Entre los productos más exportados destacó la sandía, que registró un aumento del 3% en volumen y del 8% en valor, alcanzando 820.611 toneladas y 604 millones de euros.

El contexto comercial también mostró un aumento de las importaciones en 2025, que crecieron un 3% en volumen y un 8% en valor, hasta 4,7 millones de toneladas y 5.477 millones de euros, respectivamente.

Fepex reclama prioridad para las producciones comunitarias

Ante este escenario, Fepex reclamó una política de acuerdos comerciales con terceros países que incluya medidas de reciprocidad, así como una Política Agraria Común (PAC) que mantenga el peso de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas, con recursos suficientes y prioridad para las producciones comunitarias.

Noticias relacionadas

En este marco nacional de ligera contracción en volumen pero aumento en valor, la Región de Murcia consolida su papel estructural en el comercio exterior hortofrutícola español, manteniéndose como uno de los pilares fundamentales del sector exportador.