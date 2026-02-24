La Región de Murcia creará hasta 28.000 empleos en dos años pese al freno de la economía

Hasta 28.000 empleos nuevos se crearán en la Región de Murcia durante los próximos dos años gracias a la buena marcha de la economía murciana que, pese a que su Producto Interior Bruto (PIB) seguirá creciendo por encima de la media nacional, sigue mostrando signos que apuntan hacia una "cierta desaceleración" a la que se podrían unir unos "cuellos de botella" persistentes en los últimos años como la escasez de vivienda, la incertidumbre por la amenaza de los aranceles del Gobierno estadounidense de Trump o el menor flujo de inmigración que vendrá en los próximos años a trabajar a la Comunidad.

De estos nuevos empleos que se prevé generar entre 2026 y 2027, la mayoría de ellos estarían asociados al sector de la construcción "en la medida que se consolide la necesidad de tener más viviendas a precio asequible" y a la finalización del periodo de ejecución de los fondos europeos de regeneración. De cumplirse estas previsiones, la tasa de paro en la Región de Murcia podría reducirse hasta rondar el 11,8% en el año 2027.

Así lo estimó este martes en Murcia Miguel Cardoso, economista jefe del servicio de estudios BBVA Research, durante la presentación del informe Situación Región de Murcia 2026, que calcula que la Comunidad podría haber acabado el año con un incremento del 3,1% del PIB (dos décimas más que el conjunto nacional). "Factores como el empuje de la inversión y de la construcción, el gasto en defensa en España y en Europa, los fondos europeos, la menor inflación, el aumento de las rentas salariales o la caída de los tipos de interés sostendrán el crecimiento" explican este incremento del PIB.

De cumplirse las previsiones, el PIB podría situarse 15 puntos por encima del nivel de 2019

Las previsiones de BBVA, que fueron presentadas antes en el Palacio de San Esteban al presidente regional Fernando López Miras, apuntan a que a lo largo del año el PIB pueda aumentar un 2,5% y un 1,8% en 2027. "De cumplirse estas previsiones, en 2027 el PIB regional superaría en 15 puntos el nivel de 2019, con una inflación que se acercaría al 2%, por debajo de la de España. Además, la tasa de paro podría reducirse hasta el 11,8% de media en 2027.

Otro de los elementos diferenciales que se aprecian es la mejora de la productividad en sectores como el comercio y la hostelería, con un incremento de cerca de un 10% desde 2019, en parte gracias a la desestacionalización de los flujos turísticos, que permite un mayor aprovechamiento de las infraestructuras existentes, como el caso de los hoteles que siguen atrayendo a visitantes durante todos los meses del año.

Repunta la afiliación en Lorca y áreas rurales

Cardoso destacó la "fortaleza en la creación de puestos de trabajo" y la existencia de una composición "más homogénea" del crecimiento del empleo en el caso de la Comunidad: ya no solo se basa en lo que genere el entorno de Murcia o de Cartagena. El aumento de la afiliación a la Seguridad Social ya no se concentra únicamente en estas áreas urbanas, sino que BBVA Research también apunta a un repunte notable en municipios como Lorca y en zonas rurales murcianas. Por contra, la industria extractiva y energética "volvió a mostrar un desempeño débil".

Los economistas del BBVA Research también señalan que la industria murciana muestra "señales incipientes de recuperación" con un crecimiento del 1,1% del Índice de Producción Industrial (IPI) durante el pasado año frente al 1,5% del conjunto del país.

El turismo y la inmigración se desaceleran, mientras mejora la productividad en comercio y hostelería

Este dinamismo laboral estaría impulsando el crecimiento de los hogares y la demanda interna de los murcianos: el gasto total continúa avanzando a tasas próximas al 10%, con especial intensidad en los bienes de consumo duradero, que crecen cerca de un 8%, incluyendo el mercado de automóviles. Las estimaciones apuntan a que los salarios de los trabajadores murcianos podrán seguir recuperando poder adquisitivo, con incrementos sobre el 3% frente al 2% de la inflación en 2025.

"Las exportaciones de servicios, aunque se desaceleran, continuarán aumentando apoyadas por la inmigración, la inversión y los avances en productividad por hora, particularmente en comercio y hostelería, donde el crecimiento de la productividad por hora ha sido casi el doble que en España desde 2019".

Pasando al sector agroalimentario, el incremento fue incluso del 15% gracias a la automatización de procesos y a la eficiencia de recursos. En el sector de la construcción, los visados de obras no residenciales (relacionados con la expansión de fábricas o mejora de infraestructuras) crecieron un 21% en 2025, mientras que las residenciales se quedaron en un 6%.

El estudio se presentó este martes en la sede del BBVA en Murcia, en la Avenida de la Libertad. / Juan Carlos Caval

La falta de vivienda y el 'enfriamiento' del turismo, entre los "cuellos de botella"

Precisamente la falta de vivienda asequible, a pesar de que en la Región de Murcia afecte menos que a otras comunidades, se ha convertido en un importante "cuello de botella" que compromete tanto el crecimiento de la economía murciana como el "bienestar de la población joven" y la oportunidad de seguir "atrayendo y retener" a aquellos migrantes que vienen a nuestra tierra a vivir y trabajar. En este sentido, Cardoso alertó que desde el año 2021 se han creado 47.500 hogares en la Región mientras que solo se han construido 12.800 viviendas en ese mismo periodo de tiempo, lo que apenas cubre el 30% de la nueva demanda. De mantenerse la tendencia, alertó Cardoso, el déficit podría alcanzar el 40% en 2027.

El estudio de BBVA Research también alerta de signos de 'enfriamiento' en el sector turístico en la Región de Murcia: si bien seguirá creciendo positivamente, lo hará a un ritmo más lento. Cardoso explicó que el gasto de los extranjeros ha pasado de crecer un 21% en 2025 a cerca de 5% en lo que va de 2026, mientras que las pernoctaciones se "desaceleraron" también al pasar del 8 al 5%. En todo caso, dado el reducido peso del turismo extranjero en la economía local, su contribución al crecimiento del PIB será inferior a la media.

Alertan de que el déficit podría alcanzar el 40% si no aumenta la oferta residencial

A todo esto también se sumaría entre los factores que podrían comprometer el empuje de la economía regional el descenso progresivo año a año, el envejecimiento de la población en edad de trabajar y la más que previsible desaceleración de los flujos migratorios: en el país se pasó de recibir entre 800.000 y un millón de inmigrantes anuales entre 2022 y 2023 a unos 250.000 o 300.000 en el último año, explicado, entre otros motivos, precisamente por las dificultades de encontrar una vivienda a un precio normal.

Otro de los factores de riesgo para el crecimiento, ha considerado, será la incertidumbre derivada de la política comercial de Estados Unidos, que genera dudas sobre el auto de las exportaciones, y ha apuntado también al lastre de la transición en la producción de energía como otros factores de desaceleración.

Por último, también apuntó que el actual sistema de financiación autonómica resulta "insuficiente" para cubrir los servicios públicos esenciales, que necesitan los habitantes de la Región. Aunque la propuesta del Ministerio de Hacienda avanza en "transparencia y simplificación", debería ser, dijo Cardoso, el punto de partida para una negociación que garantice una mejor financiación para la Comunidad.