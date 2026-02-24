Política Social exige al Gobierno de España que salde la deuda de la dependencia con la Región de Murcia antes de añadir nuevos servicios

El Gobierno regional exige al Ejecutivo de España que garantice la financiación de la Ley de Dependencia y Discapacidad antes de modificar la normativa. "No se pueden incorporar mejoras si no se garantiza la financiación de esas mejoras", explicó este martes la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, un día antes de que se cierre el período de presentación de enmiendas en el Congreso de los Diputados para debatir esa ese texto refundido de la ley.

Además, advirtió de que "no se puede impulsar nada nuevo si el Gobierno de España no abona la deuda que tiene con los murcianos", puesto que el sistema de la dependencia se financia a medias entre ambas administraciones y, en la actualidad, la Región solo recibe el 25% por parte del Estado.

Desde el Gobierno de Pedro Sánchez nos deben más de 500 millones de euros por la dependencia solamente del año 2024 Conchita Ruiz — Consejero de Igualdad

"Desde el Gobierno de Pedro Sánchez nos deben más de 500 millones de euros por la dependencia solamente del año 2024. En años anteriores, esa deuda es todavía mayor", puso de manifiesto Ruiz, exigiendo al Ejecutivo central que "salde la deuda con los murcianos" para que, "una vez que lo haya hecho, ponga sobre la mesa nuevas incorporaciones a esos servicios de la dependencia y de la discapacidad".

"No se puede abrir una nueva línea de servicios si no se garantiza el mantenimiento y la supervivencia de los que ya existen", insistió.

Distintivo DIERM

La consejera hizo estas declaraciones durante su visita a PC Componentes, una de las empresas reconocidas con el Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia DIERM. La implantación de su plan de igualdad ha generado diferentes mejoras, como el incremento en la estabilidad laboral de las mujeres, que ha pasado de un 72% a cerca de un 100% en los últimos cuatro años. "El compromiso de empresas como la que hoy visitamos es el motor para extender una cultura empresarial que asuma la igualdad como uno de sus pilares principales, porque este le permitirá crecer, aprovechar el talento, tanto el femenino como el masculino, creando un ambiente de trabajo seguro, sin discriminación", señaló la consejera.

Este plan contempla medidas de conciliación como el horario flexible, el teletrabajo, el acompañamiento médico de hijos sin límite, vacaciones ampliadas o adaptaciones de jornada. Medidas reflejadas en protocolos actualizados de los que realizan un seguimiento y que incluyen formación dirigida a que toda la plantilla conozca los detalles del plan y cómo se aplica en la organización.