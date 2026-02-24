Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi

La publicación además elabora un ranking con los 15 mejores restaurantes de la comunidad

Casa Borrego, en Bullas

Casa Borrego, en Bullas / Casa Borrego

Alba Marqués

EFE

Los restaurantes Disfrutar, el Celler de Can Roca, Diverxo y Asador Etxeberri fueron distinguidos anoche como los 'Top of the Tops' de la Guía Macarfi por liderar sus clasificaciones durante tres años consecutivos, en una gala en la que también se reconoció al restaurante Cabaña Buenavista de Murcia como referente de la gastronomía regional.

Además, otro restaurante de la Región de Murcia ha recibido el reconocimiento de la guía que ha celebrado su XI Gala. La publicación también ha hecho entrega del premio 'Rookie del Año' a la mejor apertura del 2025 al Restaurant Fontané, de Sant Julià de Ramis (Girona), por delante del Restaurante Itzuli, de San Sebastián; Ancestral, de Madrid; y el Hotel Gastronómico Casa Borrego de Bullas, que se coloca en cuarta posición en este listado

Asimismo, se ha premiado a los 'Top 10/15' de cada una de las comunidades autónomas. En el caso de la Región de Murcia, así queda el ranking de mejores restaurantes de la comunidad:

  1. Cabaña Buenavista
  2. Magoga
  3. Frases
  4. Barahonda
  5. Kappou Makoto
  6. Local de Ensayo
  7. Estirpe
  8. Gran Rhin
  9. Por Herencia
  10. Tándem
  11. Casa Borrego. Hotel Casa Borrego
  12. Salzillo
  13. Taúlla
  14. Almo de Juan Guillamón
  15. Restaurante Venezuela

Cerca de 5.000 restaurantes analizados

Creada en 2015 por Manuel Carreras como un proyecto para destacar a los restaurantes más interesantes de Barcelona, la Guía Macarfi ha evolucionado hasta cubrir por primera vez toda la España peninsular, y seguirá creciendo para incluir todas las islas en 2027.

El funcionamiento de la guía se basa en un sistema de valoración colectiva que analiza y puntúa cerca de 5.000 restaurantes a partir de las críticas realizadas por más de 2.000 gastrónomos locales, denominados embajadores.

Carreras ha señalado que la edición en papel recoge los Top 100 o Top 50 de cada comunidad autónoma según su densidad de población, e incluye además los Top 25 de cada provincia.

También incluye la Selección Macarfi, que reúne restaurantes relevantes, aunque no estén en los primeros puestos del 'ranking' general y clasifica a los establecimientos por tipo de cocina, decoración, servicio, joyas por descubrir y 'Most Popular'.

