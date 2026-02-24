Esta es la nueva serie que el aclamado director de 'El 47' rodará en tres enclaves de Murcia para Movistar Plus+

La Región de Murcia se ha vuelto el escenario favorito de las producciones cinematográficas tanto nacionales como internacionales. En pocos días, tres municipios de la Comunidad se convertirán en platós de cine en los que se rodará una nueva serie de Movistar Plus+.

El director escogido para liderar el flamante proyecto de la plataforma es Marcel Barrena (1981), según fuentes cercanas al rodaje. El barcelonés tocó el techo del cine español ganando en 2025 el Goya a Mejor película por 'El 47', una cinta que cuenta la vida de Manolo Vital, un conductor de autobús que desafió pacíficamente al Ayuntamiento de la ciudad condal y ayudó a crear la Barcelona moderna durante el auge de la zona en los años 70.

El director de 'El 47', Marcel Barrena, gana el Goya a Mejor Película en 2025. / Álex Cámara / Europa Press

La serie se rodará en estos tres lugares de la Región de Murcia

La nueva serie que graba Movistar para incluir en su catálogo ha seleccionado tres enclaves de la Región de Murcia en donde desarrollar su historia. Dos de las localidades en las que se rodará son costeras y serán Cartagena y Mazarrón. La tercera localización estará en Abanilla.

Por el momento se desconoce la ubicación concreta de los rodajes dentro de los municipios. No obstante, lo que sí se sabe es que la productora prevé comenzar el rodaje a partir del 7 de abril, de acuerdo con la misma fuente.

Así se llamará la nueva serie de Movistar Plus+ en Murcia

Murcia ha sido el escenario en incontables ocasiones de diversas producciones españolas y estadounidenses. La más reciente, 'El desvío', que tuvo lugar en una treintena de lugares de la Región (con especial presencia en Murcia, Lorca, Yecla y Blanca) y se rodó entre los meses de diciembre y enero. Esta ópera prima del cineasta Jorge Rodríguez está prevista que vea la luz para mediados de 2027.

Otro rodaje muy destacado en el territorio murciano fue el de F. A. S. T., en el que Murcia se convirtió en la elegante e imperial urbe de Budapest. La grabación tuvo lugar en dos localizaciones de la Comunidad. La primera se desarrolló en el centro de la ciudad, entre las calles de Trapería, Barrionuevo y Escultor Nicolás Salzillo, mientras que la segunda se produjo en el Aeropuerto de Corvera.

El último detalle relevante al que ha tenido acceso este periódico sobre esta nueva incursión cinematográfica en la Región de Murcia es el nombre de la obra: 'Secuestro'. Aún se desconocen fechas exactas del estreno.

Cuando el centro de Murcia se convirtió en Budapest para rodar F. A. S. T. / Juan Carlos Caval

Tres laureados actores rodarán en la Región de Murcia

Tres primeros espadas del cine español participarán en esta ficción, según ha podido confirmar este periódico. Uno de ellos cuenta en su haber nada menos que con la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos al mejor actor revelación y con un Premio Goya al mejor actor revelación.

Se trata de Enric Auquer, conocido por su interpretación en la película 'Quien a hierro mata' y también por su participación en la serie 'Sky Rojo'. Sin embargo, no será el único. Junto a él, se prevé la participación en el rodaje de una joven intérprete que fue considerada mejor actriz en los Premios Max 2023. Un rostro conocido por los televidentes desde hace años, puesto que salió en las series 'Ángel o demonio' y 'Hospital Central', ambas de Telecinco.

David Verdaguer, Marina Salas y Enric Auquer. / L. O.

Ella es Marina Salas, actriz catalana que también protagonizó la película documental 'El pacto de los estudiantes' y que ahora se dejará ver en Murcia para brillar en esta ficción.

La tercera cara conocida es la de un ganador de dos Premios Goya, en concreto por 'Verano 1993' y por 'Saben aquell'. Sí, hablamos de David Verdaguer, el cómico y actor que en 2025 protagonizó, junto a Amaia Salamanca, la película de David Trueba 'Siempre es invierno', "una comedia romántica al revés", como la definió él mismo.

Los intérpretes forman la tríada perfecta para deslumbrar en esta ficción que volverá a convertir a Murcia en un escenario cinematográfico de altura.

Se buscan figurantes en Murcia

La Región es un plató de cine desde hace tiempo. Cabe recordar que hace unos días un post publicado por la Film Commission en sus redes sociales alertaba sobre la búsqueda de figurantes para un largometraje. Estaban interesados en un perfil concreto: "Hombres de entre 20 y 40 años que sean muy delgados". Sin embargo, también necesitaban perfiles más amplios: "Hombres y mujeres de los 20 a los 70 años".

Estaba previsto que el casting se realizase entre los días 20 (16.00 a 19.30 horas) y 21 (10.30 a 13.30 horas) de febrero en el edificio anexo al Auditorio Víctor Villegas, en la planta -1, junto a La Fica, en la Avenida Primero de Mayo de Murcia.