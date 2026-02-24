Mejoran la visibilidad en los enlaces de la autovía RM-2 con el polígono de Alhama y la RM-23

La Comunidad Autónoma ha finalizado las actuaciones de mejora de la visibilidad en los enlaces de la autovía de Alhama de Murcia con el Campo de Cartagena (RM-2), que conectan con el acceso al polígono industrial de Alhama con la autovía de Alhama-Mazarrón (RM-23), con la sustitución de todas las luminarias por un importe de más de 70.000 euros.

El director general de Carreteras, Francisco Carrillo, destacó que “los trabajos han incrementado notablemente la visibilidad nocturna y la seguridad en estas intersecciones estratégicas”, y añadió que “actuaciones como esta permiten reforzar la protección de los usuarios y mejorar las condiciones de circulación en corredores clave para la actividad económica y logística de la Región”.

La intervención ha consistido en la sustitución de las antiguas luminarias por otras más modernas dotadas de tecnología led y alimentación fotovoltaica. En total, se han instalado 66 nuevas luminarias, de las que 18 se han colocado en el enlace de la RM-2 con el polígono industrial y 48 en el enlace entre la RM-2 y la RM-23.

Carrillo subrayó que “la incorporación de sistemas fotovoltaicos permite reducir los costes de mantenimiento, mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad, además se evitan las continuas sustracciones de cable que venían dejando sin iluminación estas importantes intersecciones”.

Ambas autovías tienen una alta intensidad de tráfico, por la RM-2 circulan anualmente una media de tres millones de vehículos, de los que el 27,5 por ciento son vehículos pesados, mientras que la RM-23 supera los 4,3 millones de vehículos anuales, con un 7,3 por ciento de vehículos pesados.

“Esta actuación responde al compromiso del Gobierno regional de seguir mejorando la seguridad vial en la red autonómica, especialmente en puntos con elevada intensidad de tráfico y presencia de vehículos pesados”, explicó el responsable de Carreteras.

Otras inversiones en la red viaria de Alhama de Murcia

El año pasado la Consejería de Fomento e Infraestructuras destinó cerca de 1,5 millones de euros a actuaciones de mejora de la seguridad y refuerzo del firme en estas dos autovías. Los trabajos incluyeron la renovación del firme y de la señalización horizontal en la autovía RM-2 y el reasfaltado de la RM-23.