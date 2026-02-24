José Manuel Felices, médico murciano, presenta la mamografía sin dolor ni radiación: "Abraza la mama y crea una imagen en 3D"

"¿Por qué seguimos aplastando el pecho como si fuera una hamburguesa para hacerte una mamografía? ¿Es que en plena era de la Inteligencia Artificial no se ha inventado algo mejor? La respuesta es que sí", así de positivo se muestra el doctor murciano José Manuel Felices (@doctorfelices) ante el nuevo avance clínico.

El médico del Rafael Méndez de Lorca retrata en su publicación de Instagram la problemática de realizarse esta prueba, pero señala una alternativa: "Imagina tumbarte cómoda, boca abajo, en una camilla, meter el pecho en un agua tibia, esperar unos 3 minutos tranquilamente y listo. Sin compresión, sin dolor y, por si fuera poco, sin radiación".

El doctor se refiere a la "tomografía computarizada por ultrasonido en 3 dimensiones". ¿Esto qué quieres decir? En pocas palabras, se trata de cambiar los rayos X por un anillo de ultrasonido, que "abraza la mama por completo y crea una imagen en 3 dimensiones".

Una sanitaria prepara la camilla donde se realiza la nueva mamografía en el hospital Vall d'Hebron de Barcelona. / Vall d'Hebron

Un gran avance aún en pocos hospitales

Las mujeres llevan años esperando algo así y este gran salto en la medicina podría ofrecerles una alternativa mucho menos agresiva a la hora de realizarse una mamografía. ¿Pero dónde te la puedes hacer?

Aún es pronto para acceder a tal avance: "La prueba está en fase de validación en hospitales muy punteros de España, como es el caso del Vall d'Hebron, en Barcelona", recalca el doctor. "No podemos dar un paso en falso con algo tan importante", incide.

Para cambiar una técnica por otra "necesitamos garantizar que este método detecta el cáncer de mama igual o mejor que la mamografía. Para seguir siendo capaces de diagnosticar el cáncer cuando aún estamos a tiempo de curarte", mantiene Felices.

Por último, el médico del hospital lorquino quiso alabar el actual trabajo que realizan los especialistas: "La mamografía sigue siendo la herramienta que salva millones de vidas. Es importantísimo que no haya dolor para que todas las mujeres podáis ir a vuestras revisiones sin miedo ni molestias. De momento, no te saltes tus mamografías", concluye.