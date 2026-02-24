IU exige una planificación e inversión sostenida para dotar de medios al Consorcio de Bomberos

IU-V ha criticado este martes que el Consorcio de Bomberos de la comunidad autónoma cuenta con vehículos de 30 años de antigüedad que no se están renovando al ritmo que deberían, y ha exigido una mejor planificación y una inversión sostenida en el tiempo para garantizar los recursos materiales adecuados para este servicio.

El coordinador regional de la formación y diputado, José Luis Álvarez-Castellanos, ha hecho esta reclamación a raíz del incendio ocurrido la pasada semana en una vivienda en Águilas, en la que los bomberos no podían actuar por no tener un vehículo de rescate en altura, y dos mujeres pudieron ser rescatadas gracias a la intervención de una grúa de una empresa privada que casualmente operaba en la zona.

Álvarez Castellanos ha explicado que el Consorcio cuenta con diez vehículos de rescate en altura, pero hay 15 parques regionales de bomberos, por lo que como mínimo faltan cinco vehículos de este tipo.

Ha lamentado también la "opacidad" con la que funciona este organismo, que no publica actas de sus reuniones desde abril de 2021, a pesar de que estas deben tener como mínimo una periodicidad trimestral, lo que denota el "abandono en la gestión y la planificación" del mismo.

Las últimas actas publicadas, como una de octubre de 2020, hacen referencia a la necesidad de renovación urgente de la flota, con vehículos nodriza que tienen 30 años de antigüedad.

La flota del consorcio, ha detallado, está compuesta por 110 vehículos, 80 de ellos de intervención directa contra el fuego.

La mayor renovación reciente tuvo lugar en 2021, cuando se adquirieron 30 nuevos, sin embargo, en años posteriores ha sido prácticamente inexistente y en 2025 se presupuestaron para ese fin 2,7 millones de euros, de los que solo se han gastado 1,5 millones.

Por todo ello, el dirigente ha exigido una mejor planificación y una inversión sostenida en el tiempo para poder renovar los vehículos según agotan su vida útil, de manera estable y planificada.

IU-V va a registrar en la Asamblea Regional una interpelación al consejero de Presidencia, con competencias en materia de Emergencias, Marcos Ortuño, para que comparezca en la Cámara para hablar de estas cuestiones.

También registrará una moción para llevar el debate sobre la situación del consorcio a todos los grupos políticos, una iniciativa que también anunció ayer el PSOE a raíz igualmente del incendio en Águilas.