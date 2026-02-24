Historia de los desprecios de los nacionalistas catalanes a la Región de Murcia

"El problema de Salvador Illa es que se cree que está gobernando Murcia cuando está gobernando Cataluña. Este es un país con ambición y con retos por delante". Estas son las palabras de la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany, este lunes en una entrevista en Las Mañanas de RNE y que desataron la indignación entre la ciudadanía de la Región.

Una de las respuestas más sonadas fue la del presidente autonómico, Fernando López Miras. En su perfil en X, el jefe del Ejecutivo murciano respondía en catalán "Quan deixin Catalunya feta un solar, els seus fills viuran a Múrcia" (Cuando dejen Cataluña hecha un solar, sus hijos vivirán en Murcia), haciendo alusión a las políticas que aplica ERC. "Quédese en su tierra, señora, mientras le dure la ensoñación. Y después, si quiere venir a visitarnos, no hace falta que traiga el pasaporte", le contestó el consejero de Economía y Hacienda, Luis Alberto Marín.

No es la primera vez que desde el nacionalismo catalán se vierten este tipo de comentarios. En 2024, Aleix Sarri, asesor del grupo de eurodiputados de JuntsxCat desde 2020 y candidato número 3 en la lista de este partido en las últimas elecciones europeas, publicó un artículo en un medio catalán en el que, refiriéndose a los siguientes comicios al Parlament, dijo textualmente: "El 12 de mayo debemos elegir entre convertirnos en una Murcia con sardanas o hacer pervivir nuestra nación y su lengua para convertirnos en una Eslovenia del Mediterráneo occidental".

Desde Junts se ha exigido un salario mínimo solo catalanes y que las grandes empresas murcianas puedan atender al cliente en catalán

Hace un año, en febrero de 2025, era Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso, la que pedía un salario mínimo interprofesional solo para los catalanes, y lo hacía con el siguiente razonamiento: "La vida en Cataluña es mucho más cara que en cualquier otro punto del reino. Con 20 euros en Cataluña se pueden hacer menos cosas que en Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha".

Unos meses más tarde, en septiembre, Nogueras defendía un pacto según el cual las empresas grandes deberían ofrecer atención al cliente en lenguas cooficiales, con independencia de en qué comunidad tengan su sede será de aplicación en todo el territorio nacional. Respondiendo a una pregunta de si un cliente llama a una empresa de Murcia y espera que le respondan en catalán, la diputada dijo que "los catalanes hemos de tener los mismos derechos lingüísticos que un castellano, un francés o un inglés y, por tanto, sí, será en toda España". Al parlamentario de ERC Gabriel Rufián debió de parecerle bien, ya que respondió a la misma pregunta diciendo que "con Google Translate es posible".

Historiadores han recogido ejemplos del desprecio a los migrantes murcianos a principios del siglo XX

En 2019, el debate era otro. Cataluña es una nación, Andalucía también, pero Murcia no. Al menos, así lo entendía el entonces candidato de Unidas Podemos en Cataluña, Jaume Asens, que protagonizó junto a Inés Arrimadas un encontronazo durante un debate organizado por el periódico 'La Vanguardia' que viralizó muy rápido. Asens se encontraba explicando que, a su juicio, el Estado español está formado por "naciones" y una de ellas es Cataluña. Fue entonces cuando Arrimadas le preguntó: "¿Andalucía también? Por curiosidad". "También", respondía Asens. Entonces, insistió Arrimadas: "¿Y Murcia?". "Murcia no es una nación", respondió Asens.

El desdén con el que se ha mirado a los murcianos desde el nacionalismo catalán no es nuevo. En La lucha por Barcelona, del historiador e hispanista británico Chris Ealham, hace referencia al desprecio con el que fueron tratados los migrantes que se mudaron a Cataluña para trabajar a principios del siglo XX: "Se les vilipendiaba de forma muy parecida a los irlandeses durante la Inglaterra victoriana, acusándoles de ser fuente de crimen, enfermedad y conflicto. Según el estereotipo del 'murciano inculto', los inmigrantes eran una tribu inferior de degenerados, como los miembros 'retrasados' y 'salvajes' de las tribus africanas".

De hecho, el periodista republicano Carles Sentís publicó una serie de informes sobre La Torrassa ('La pequeña Murcia') en L’Hospitalet resaltando las prácticas "moralmente aborrecibles" y la "indisciplina general de los inmigrantes".