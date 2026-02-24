Las empresas alimentarias murcianas buscan nuevas oportunidades en Asia, Estados Unidos y Reino Unido

El Gobierno regional ha reforzado su apuesta por la proyección exterior de la industria alimentaria con una subvención de 65.000 euros a Agrupal, destinada a facilitar la presencia de empresas en ferias internacionales centradas en Asia, Estados Unidos y Reino Unido. La iniciativa pretende abrir nuevas oportunidades comerciales y consolidar el papel exportador del sector, uno de los motores económicos regionales.

El anuncio se produjo tras la reunión celebrada en el Palacio de San Esteban entre el presidente autonómico, Fernando López Miras, y el nuevo responsable de la patronal, Juan Antonio López Abadía, acompañado por su junta directiva. Fue el primer encuentro institucional desde su nombramiento en enero y sirvió para analizar la estrategia internacional del sector, así como los retos que condicionan su crecimiento.

Tras la reunión, la consejera Sara Rubira subrayó que los alimentos regionales llegan ya a 175 países y defendió que la ayuda permitirá "estar presentes en importantes ferias internacionales". Desde Agrupal se matiza que las exportaciones alcanzan unos 160 destinos y se insiste en la necesidad de avanzar en sostenibilidad, digitalización y tecnificación para adaptarse a nuevos hábitos de consumo, con mayor demanda de productos saludables y preparados.

Una asociación de 3.300 millones de facturación

La asociación agrupa a cerca de cien empresas que representan más del 80 por ciento del sector industrial agroalimentario regional, con unos 10.000 empleos directos y más de 3.300 millones de euros de facturación. López Abadía trasladó que el crecimiento dependerá de infraestructuras, suelo industrial y mejores comunicaciones, incluido el Corredor Mediterráneo, y reclamó un plan plurianual de inversiones. También advirtió que la incertidumbre arancelaria en Estados Unidos, que complica la planificación y ha frenado las ventas tras años de expansión, ha obligado a algunas compañías a implantarse en ese mercado para reducir riesgos y mantener su cuota.