Bruselas avala la nueva estrategia regional de impulso al emprendimiento tecnológico

Luz verde desde las instituciones europeas presentes en Bruselas a la nueva estrategia regional de impulso al emprendimiento tecnológico, que será aprobada en las próximas semanas por parte del Gobierno regional. Así lo anunció este martes la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, en la misión comercial que mantiene estos días en la capital belga, señalando que en un contexto en el que la Unión Europea redefine sus políticas de competitividad, "la Región ha trasladado su "modelo pionero" de apoyo a ‘startups’ y ‘scaleups’, con el objetivo de alinearlo con la nueva arquitectura comunitaria y reforzar su proyección internacional".

"Europa está redefiniendo las reglas del crecimiento empresarial y la Región no solo quiere estar presente en ese proceso, sino validar que su hoja de ruta encaja plenamente con la agenda comunitaria", señaló la titular de Empresa. "Nuestro ecosistema no es una promesa, es una realidad tangible, que superó las 3.000 nuevas empresas en 2025 y que nos sitúa como la séptima región española con mayor número de ‘startups’ y la segunda con mejor evolución el pasado año. Venimos a Bruselas a contrastar estrategia, a escuchar y a asegurarnos de que nuestra nueva planificación nace plenamente conectada con Europa", añadió.

Durante la jornada, la consejera se reunió con responsables de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea (Reper), a quienes trasladó la necesidad de que las políticas industriales comunitarias contemplen mecanismos de apoyo a las regiones afectadas por procesos de deslocalización.

Defensa del Valle de Escombreras y contra el cierre de Sabic

“La Región de Murcia cuenta con el Valle de Escombreras con un gran polo industrial y energético verde del sureste español, por ello, queremos trasladar nuestra preocupación por la reciente salida anunciada de Sabic de las instalaciones de Cartagena, un hecho que supone un importante desafío para el empleo, la industria química, y el equilibrio productivo de España dentro del marco europeo”, explicó López Aragón.

Asimismo, López Aragón también se reunió con representantes de la Comisión Europea vinculados a políticas de innovación y emprendimiento, y con los eurodiputados co-presidentes del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo.

Estas reuniones permitieron abordar los retos regulatorios que afectan a ‘startups’, ‘scaleups’ y pymes innovadoras, así como compartir la experiencia regional en simplificación administrativa y acompañamiento empresarial. En este sentido, López Aragón trasladó la preocupación de las pymes regionales ante la fragmentación normativa y las cargas administrativas, y expresó su compromiso con una agenda europea de simplificación ambiciosa que permita a las empresas centrarse en innovar, escalar e internacionalizarse.

López Aragón, durante la reunión con la eurodiputada murciana Maravillas Abadía. / CARM

En busca de normas comunes

Entre los asuntos analizados figura el denominado ‘28º Régimen’, una propuesta de marco jurídico europeo opcional que permitiría a las empresas operar bajo un único conjunto de normas en todo el Mercado Único, reduciendo la fragmentación regulatoria y facilitando el crecimiento transfronterizo. Se trata de una de las iniciativas llamadas a simplificar el entorno empresarial en la UE y favorecer la competitividad.

Asimismo, se analizó la Estrategia Europea de ‘Startups’ y ‘Scaleups’, que articula 26 acciones para mejorar el acceso a financiación, talento, contratación pública innovadora y redes europeas. Esta hoja de ruta busca que Europa retenga y escale empresas tecnológicas de alto impacto, evitando que el crecimiento empresarial se desplace fuera del continente.

Noticias relacionadas

"Nuestra nueva estrategia regional nace con vocación europea, y por eso es clave validar aquí que avanzamos en la misma dirección que las reformas que persigue la Unión", afirmó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social. "Queremos que las empresas que nacen en la Región lo hagan ya pensando en Europa y en el mundo. Validar nuestra estrategia en las instituciones comunitarias es reforzar su ambición y convertir la alineación con el Mercado Único en una ventaja competitiva real para nuestro ecosistema tecnológico", concluyó.