Aviso a la Consejería si no avanza la negociación del convenio de sanidad privada: "Nos encerraremos dentro si es necesario"

Pitos, tambores y un minuto de silencio. De esta forma, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han protagonizado este martes una nueva protesta ante la Consejería de Salud, que califican como la quinta movilización del conflicto por el convenio que afecta a la sanidad privada. Los sindicatos reclamaron que la Consejería medie de forma efectiva con las empresas y exigen un "convenio justo" tras años de bloqueo.

La concentración, marcada por lemas como "La sanidad no es un mercado" o "Sin estabilidad laboral no hay calidad de asistencia", dirigió sus mensajes tanto a la Administración regional como a la patronal. Además, UGT y CCOO no se contuvieron y mandaron críticas directas al consejero de Salud, Juan José Pedreño: "Señor consejero, no mire a otro lado".

Durante la protesta, los sindicatos denunciaron que muchos trabajadores de centros privados soportan condiciones de "explotación" y criticaron los nulos avances tras reuniones anteriores, reprochando la falta de resultados hasta ahora. Además, pusieron el foco en el modelo de gestión sanitaria y en la externalización de estos mismos servicios. "No hay que dar estos contratos a empresas que no respetan los derechos laborales", señaló la secretaria general de Comisiones Obreras, Teresa Fuentes.

Lejos de rebajar el tono, advirtieron de que van a mantener la presión. "Vamos a seguir manifestándonos hasta que se consiga un convenio justo", aseguraron. Incluso lanzaron un aviso de que "no descartan absolutamente nada" y que, si fuese necesario, se podrían encerrar en la Consejería de Salud.

Con esta última movilización, el conflicto del convenio de la sanidad privada sigue en fase de tensión, con los sindicatos decididos a sostener sus protestas y a evitar, como subrayó la secretaria general de UGT, Paqui Sánchez, que sus reivindicaciones "vuelvan a quedar en nada".