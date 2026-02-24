El PP llama a la Asamblea a Urrea y Morán por la "alarmante falta de mantenimiento de las presas en la Región de Murcia"

El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado que comparezcan en la Asamblea Regional el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, "para que den explicaciones sobre la alarmante falta de mantenimiento de las presas y embalses en la Región".

El portavoz del PP en la Cámara murciana, Joaquín Segado, afirmó tras la celebración de la Junta de Portavoces, que "tienen que dar la cara ante el deterioro de la calidad de las infraestructuras hidráulicas, denunciada por las asociaciones de ingenieros, y que pone en peligro la seguridad de los ciudadanos".

"Nos parece muy inquietante que las 33 presas y embalses que tenemos en la Región no hayan sido objeto de una revisión en profundidad desde hace 20 años", incidió el portavoz, reseñando que este martes, las asociaciones de ingenieros "han transmitido su preocupación y, además, han expresado la necesidad de realizar intervenciones urgentes para evitar catástrofes que pudiéramos lamentar todos".

"España se sitúa entre los tres o cuatro países de la Unión Europea que menos invierte en conservación y renovación de infraestructuras hidráulicas", denunció Segado, que opina que "es una muestra más de la dejación de funciones del Gobierno de Pedro Sánchez", que, recordó, tiene las competencias exclusivas en la materia.

Por su parte, la portavoz socialista, Carmina Fernández, denunció que es la cuarta semana consecutiva que propone la comparecencia de ANSE y de Ecologistas en Acción para que expliquen su parecer en relación con la posible modificación de la Ley del Mar Menor y "es la cuarta semana en la que se niega tanto Partido Popular como Vox".

Además, Fernández denunció que "el Partido Popular y el Gobierno Regional de López Miras están poniendo en riesgo la vida de la ciudadanía por el deterioro de los servicios públicos después de treinta años de gobiernos del PP". Por eso anunció dos preguntas que van a hacer a miembros del Ejecutivo el próximo jueves, en sesión de control: una sobre el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), "por la mala gestión y la dejadez del Gobierno regional, que no está dotando de medios a este servicio"; y otra por los tres meses que lleva la fachada del Hospital Santa Lucía quemada, tiempo en el que no se saben "cuáles son las decisiones que va a tomar al respecto el Gobierno regional".

"Un consejero de Emergencias que presume de tener diez vehículos de rescate en altura para toda la Región de Murcia no puede permanecer en su cargo ni un minuto más. Que dimita o que lo cesen, pero necesitamos a alguien responsable al frente de este departamento antes de tener que lamentar una tragedia", añadió Fernández.

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, Rubén Martínez Alpañez, recordó tras la Junta de Portavoces que este miércoles reclamarán en el Pleno la reprobación y el cese inmediato del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), en el que fallecieron 45 personas. La iniciativa denuncia el deterioro continuado del sistema ferroviario español y la presunta falta de medidas eficaces ante las advertencias técnicas formuladas por profesionales del sector. Asimismo, recuerda que el ministro llegó a afirmar que la línea Madrid-Sevilla estaba "completamente renovada", pese a reconocer una "curva de incidencias muy definida" en el material ferroviario.

Otra de las mociones que defenderá Vox será tiene como objetivo exigir la construcción urgente de las presas de laminación de Nogalte, Béjar y La Torrecilla, así como la ejecución de un canal de evacuación en el entorno Campillo-Torrecilla y la conexión entre la rambla de Béjar y la rambla de Biznaga. La iniciativa pone el foco en el Valle del Guadalentín, una de las zonas con mayor riesgo histórico de inundaciones en la Cuenca del Segura.

La portavoz del Grupo Mixto, la diputada de Podemos María Marín, lamentó que la Junta de Portavoces continúa sin ordenar la reunión de la Comisión de Estudio sobre el aeropuerto de Corvera para saber "dónde está el dinero que se ha dilapidado".

Por otra parte, aprovechó para criticar que "la actitud y la forma de trabajar de la Mesa de esta Asamblea Regional es cada vez más subjetiva y toma decisiones más arbitrarias" con el fin de "rechazar o cambiar enmiendas según su criterio". Para Marín, "lo que hacen no es su trabajo de supervisión, sino que se encargan de hacer una primera criba con criterios totalmente subjetivos y que no vienen recogidos en ninguna parte del reglamento de la Asamblea".