Plantón en la comisión

La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional tuvo que ser suspendida este martes por "incomparecencia de miembros de la Mesa", según informaron fuentes parlamentarias. En concreto, las ausencias correspondían al vicepresidente de la comisión, el socialista Miguel Ortega, y a su secretario, el 'popular' Antonio Landáburu.

Desde el Partido Socialista trasladaron a La Opinión que la falta de Ortega se debió a una cita médica de la que él mismo avisó. "Lo han sustituido otros diputados", añadieron. Por su parte, desde el Partido Popular explicaron que Landáburu llegó tarde, pero que "la comisión se podría haber celebrado si el resto de grupos hubieran tenido la paciencia que en otros momentos piden para ellos mismos". Según adelantó el portavoz del PP en rueda de prensa, ya se ha ordenado para la semana que viene la misma comisión y en ella se debatirán los mismos asuntos que estaban previstos este martes. "Lamentamos que, efectivamente, por un retraso, no se ha podido celebrar la comisión", manifestó.

El PSOE alega que Ortega tenía una cita médica, mientras que el PP admite que Landáburu llegó tarde

En concreto, se ha ordenado la comisión para el próximo viernes 6 de marzo "en tanto en cuanto los distintos grupos ya tenían trabajadas las mociones", explicó el portavoz adjunto de Vox, Rubén Martínez Alpañez, que lamentó que "sus señorías del Partido Popular y del Partido Socialista no están acostumbrados a madrugar mucho". No obstante, confía en que puedan acercarse el próximo viernes a las 10 de la mañana a la Cámara "a defender las mociones que tenían que haber defendido hoy".

La portavoz de Podemos-IU, María Marín, lamentó que por la incomparecencia de estos dos diputados tuvieran que estar "esperando desde las 9 hasta las 9.30 de la mañana sin tener noticias de nadie, algo absolutamente increíble y, además, una falta de respeto tremendo a la ciudadanía de la Región de Murcia".

Explicó que su grupo llevaba "una moción muy importante que estaban esperando los vecinos y las vecinas de Santomera" sobre una circunvalación sur y una circunvalación oeste que sustituya a la circunvalación norte que propone el Gobierno. "Resulta increíble que no se haya celebrado por incomparecencia del vicepresidente y del secretario de la Mesa, y que, además, ni siquiera el resto de miembros de esa comisión hayamos sido avisados", denunció.

Foto de familia de la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional. / A. R.

No es la primera vez

La Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua de la Asamblea Regional parece estar gafada. En mayo de 2025 hubo que suspenderla dos veces en menos de dos semanas por falta de cuórum.

Desde la Cámara murciana informaron de que, las dos veces, no estuvieron presentes ni la vicepresidenta entonces de este órgano parlamentario, la socialista Carmina Fernández, ni el secretario del mismo, el popular Antonio Landáburu.

Actualmente, esta comisión está compuesta por el diputado de Vox Antonio Martínez Nieto, como presidente; el diputado socialista Miguel Ángel Ortega Pérez, como vicepresidente; y el diputado de popular Antonio Landáburu Clares, como secretario. El resto de miembros que la integran son Víctor Martínez-Carrasco Guzmán, Jesús Cano Molina, María Luisa Casajús Galvache y Carlos Albaladejo Alarcón, por el Grupo Popular; Fernando Moreno García y Manuel Sevilla Nicolás, por el Grupo Socialista; Pascual Salvador Hernández, por el grupo Vox; y María Marín Martínez, por el Grupo Mixto.