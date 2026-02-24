Alfonsa García anuncia su candidatura a rectora de la UMU

La catedrática de Biología Celular y vicerrectora de Coordinación y Calidad de la Universidad de Murcia (UMU), Alfonsa García, ha trasladado este martes a la comunidad educativa su decisión de presentarse a las elecciones al Rectorado de la UMU que se han convocado esta misma semana y que se celebrarán -en primera vuelta- el próximo 21 de abril.

El de García era uno de los nombres que ha sonado en las quinielas de candidatos desde el primer momento, cuando José Luján confirmó el pasado otoño su salida de la institución universitaria para iniciar una nueva etapa en la patronal murciana Croem y la convocatoria de las elecciones para este 2026.

La vicerrectora ha decidido esperar a que el secretario general de la UMU convocara oficialmente los comicios tras aprobarse el calendario electoral este lunes para dar el paso y anunciar oficialmente su candidatura y lo ha hecho trasladándoselo primero a la comunidad universitaria, a la que ha trasladado este mismo martes un correo interno. "Estaba segura de que debía ser así y que debía ser yo quien se lo trasladara a mis compañeros", explica la candidata a rectora a La Opinión.

La precampaña arrancará este jueves en la Facultad de Biología

Aunque el calendario acaba de conocerse, el plazo para la presentación de candidaturas no arrancará hasta el próximo 10 de marzo y la campaña oficial hasta el 24 de marzo, los aspirantes a rector ya están comenzando la precampaña y buscando alianzas dentro del ámbito universitario. En este caso, Alfonsa García iniciará la precampaña este jueves en la Facultad de Biología, su facultad, donde tiene previstas reuniones con personal PDI y PTGAS con el fin de recabar sus inquietudes y demandas.

En este proyecto, la candidata a rectora estará acompañada en su equipo por Pascual Lucas, vicerrector de Profesorado, y Pascual Cantos, vicerrector de Internacionalización. Según explica, los tres han coincidido seis años trabajando juntos como decanos y posteriormente como vicerrectores en la última etapa de José Luján.

Alfonsa García Ayala tiene una larga trayectoria en la Universidad de Murcia, la cual inició en los años 80. Desde entonces, ha desarrollado una labor docente e investigadora continuada, acompañando y formando a generaciones de estudiantes.

En el ámbito de la acuicultura, ha impulsado colaboraciones con empresas y administraciones públicas que han dado lugar al registro de una patente, a un reconocimiento ministerial, a la obtención de siete sexenios positivos y a su incorporación como académica de la Academia de Ciencias de la Región de Murcia.

En gestión universitaria, ha sido secretaria de Facultad, vicedecana, decana y, actualmente, vicerrectora de Coordinación y Calidad. "Estas responsabilidades han reforzado su experiencia institucional y su compromiso con una universidad más igualitaria y con mayor presencia de mujeres en los espacios de decisión", señalan desde su equipo.

Sobre el programa de gobierno explican que estará basado en la participación, la escucha y el análisis riguroso, incorporando aportaciones del estudiantado, del PDI y del PTGAS. "La Universidad de Murcia afronta retos relevantes, como la incorporación responsable de la inteligencia artificial, la evolución de los modelos educativos, el crecimiento de la docencia online y la expansión del sistema universitario privado, que requieren una planificación estratégica y una gobernanza abierta, comprometida e inclusiva", apuntan.

Cuatro candidatos confirmados

Hasta el momento han sido cuatro candidatos los que han confirmado su decisión de presentarse a las elecciones al Rectorado de la Universidad de Murcia: Alicia Rubio, vicerrectora de Estudiantes y Empleo; Samuel Bauxauli, decano de la Facultad de Económicas; Guillermo Díaz, decano de la Facultad de Química; y, ahora, Alfonsa García, vicerrectora de Coordinación y Calidad. El quinto nombre de las quinielas es el de María Senena Corbalán, aunque esta no ha dado el paso aún de hacer oficial su candidatura.