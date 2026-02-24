El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros

'Mejor Aeropuerto Europeo'. Es el premio que ha revalidado el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia en la categoría de instalaciones con menos de dos millones de pasajeros por el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI). La terminal murciana revalida este galardón por cuarta vez, tras obtenerlo en 2021, 2022 y 2023. "Estos premios son especialmente relevantes, ya que provienen de las valoraciones que realizan los pasajeros en las encuestas ASQ (Programa de Calidad del Servicio Aeroportuario, Airport Service Quality) recabadas por ACI", apunta Aena en el comunicado lanzado este martes.

El director general del Aeropuerto de la Región, Carlos Domingo San Martín, señala que "recibimos este reconocimiento con enorme alegría, especialmente teniendo en cuenta que viene dado por la satisfacción que expresan directamente nuestros pasajeros a través del programa internacional de encuestas ASQ. El hecho de que las actuaciones de mejora y de transformación de nuestras instalaciones, procesos y oferta de servicios recientemente emprendidas, en un entorno de nuevos y mayores requisitos, haya encontrado esta acogida por parte de nuestros usuarios, nos llena de ilusión para todos los retos que tenemos por delante".

Más iluminación y otras mejoras

El aeropuerto de Corvera realizó durante el pasado año 2025 "diversas actuaciones de mejora" enmarcadas en su plan de calidad, como la renovación la iluminación en diferentes zonas de la terminal, la instalación de nuevos aseos para personas con ostomía, el refuerzo de la formación del personal de atención a personas con movilidad reducida (PMR) y la puesta en marcha de un punto de intercambio de libros.

Asimismo reconocen que se ha ampliado y mejorado la oferta comercial con la renovación de la tienda libre de impuestos y la apertura de dos nuevos locales. "Además, se ha seguido trabajando en todos aquellos procesos aeroportuarios que inciden directamente en la experiencia de los viajeros durante su paso por el aeropuerto, dentro de una política de mejora continua", explican.

"Podemos y queremos ser una de las palancas de desarrollo para nuestra Región, y que la primera y última experiencia del viaje de cada visitante esté a la altura de todo lo que ofrece el maravilloso destino al que servimos. Mi enhorabuena a todo el equipo, y mi gratitud a la Comunidad Autónoma por su confianza en nuestra gestión, y al conjunto de empresas e instituciones que trabajan día a día con nosotros. Y el agradecimiento de todos a las compañías aéreas que apuestan por nuestra Región y por nuestro aeropuerto", sostiene el director general.

Otros reconocidos

En total, Aena ha sido premiada en esta edición con 15 galardones para 10 de sus aeropuertos. Además del de Murcia, los aeropuertos de Gran Canaria, Menorca, Girona-Costa Brava, Reus, El Hierro, Pamplona, Vigo o AS Madrid-Barajas obtienen el premio de Mejor Aeropuerto Europeo en su categoría.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, obtiene tres premios como ‘Aeropuerto Europeo con el Personal más Amable’, ‘Aeropuerto Europeo más Agradable’ y ‘Aeropuerto Europeo con el Recorrido más Fácil’. En este último apartado, también resultó ganador el Aeropuerto de Reus. Por último, los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Pamplona también han sido reconocidos con el galardón ‘Aeropuerto Europeo más Limpio’.