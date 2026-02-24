El absentismo laboral se dispara un 65% y las bajas ya sobrepasan los dos meses de duración en la Región

Empresarios, mutuas y graduados sociales vienen alertando desde hace meses del "problema" del absentismo laboral en la Región de Murcia con miles de trabajadores que faltan cada día a su puesto de trabajo.

Ahora, un nuevo informe elaborado por la patronal regional Croem en colaboración con la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) señala que las bajas laborales por contingencias comunes en la Comunidad se han disparado casi un 66% desde el año 2018, elevando la duración media hasta los 61 días en la Comunidad, un porcentaje que está "muy por encima de la media nacional (44,14 días) y un 21,57% superior a la registrada en 2018" (cuando en la Comunidad la duración media era de 50,49 días), se advierte en el estudio difundido este martes.

El informe, que analiza este absentismo laboral desde 2018 hasta 2025, refleja "un crecimiento sostenido" año tras año: en 2025 se registraron 166.949 procesos de baja por contingencias comunes, lo que supone un incremento del 9,69% respecto a 2024 y del 65,74% en comparación con hace ahora 8 años.

"No estamos ante un problema del trabajador ni del empresario, sino uno del sistema", reitera López Abad

Además, la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia señala que el impacto económico que supone este absentismo en las empresas continúa aumentando, ya que durante el pasado año se alcanzaron los 614,24 millones de euros.

De ese importe, 264,26 millones de euros corresponden al coste directo empresarial, mientras que 349,98 millones de euros son prestaciones económicas a cargo de la Seguridad Social y las Mutuas. "En conjunto, el coste total se ha incrementado un 9,06% respecto al año anterior y un 135,28% desde 2018".

El impacto económico de las bajas laborales alcanzó los 614 millones el pasado año, según el informe

"El laberinto burocrático existente para su gestión, la falta de médicos en atención primaria y especialistas del servicio público de salud, así como de médicos Inspectores del Instituto Nacional de la Seguridad Social, junto con el incremento de las listas de espera en la sanidad pública, entre otras causas, supone una sanidad pública saturada que conlleva un mayor gasto innecesario, una importante merma de la competitividad de las empresas, y un pesado lastre para la creación de empleo y para el crecimiento económico de España a corto, medio y largo plazo", sostiene el informe.

Incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos por las mutuas por contingencias comunes por tramos de edad en la Región. / L. O.

Más casos en los trabajadores jóvenes

Los trabajadores jóvenes murcianos de entre 16 a 35 años acumulan más casos de absentismo laboral que los que tienen más de 55 años. En este primer tramo por edades fue donde la incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos fue más alta en el año 2025, con 39,65 procesos al mes.

La incidencia media mensual en este tramo de edad, en los ejercicios 2024 y 2018, fue de 32,38 y 13,29 procesos al mes, respectivamente, experimentando un incremento interanual del 22,45% (7,27 procesos más al mes) y un incremento del 198,34% (26,36 procesos más al mes) respecto a 2018.

Por otro lado, los trabajadores con más de 55 años fueron los que registraron la incidencia media mensual por cada 1.000 trabajadores protegidos más baja en 2025, con 25,25 procesos al mes.

La incidencia media mensual en este tramo de edad, en los ejercicios 2024 y 2018, fue de 26,71 y 34,10 procesos al mes, respectivamente, experimentando una disminución del 5,47% (1,46 procesos menos al mes) en el último año y del 25,95% (8,85 procesos menos al mes) en los últimos siete años.

Número de procesos iniciados por día de la semana. / L. O.

El informe de Croem también revela que el número de procesos iniciados por contingencias comunes para los trabajadores cubiertos por las mutuas tiene "un comportamiento descendente según avanza la semana". Los lunes concentran el 27,65% de los procesos en la Región de Murcia, respectivamente, mientras que en el fin de semana (sábado y domingo) sólo se producen el 4,78% de los procesos en la Comunidad.

Los presidentes de AMAT Y Croem, Juan Roca y Miguel López Abad, respectivamente, el pasado mes de mayo en Murcia. / L. O.

"Cada vez más grave y estructural"

El presidente de Croem, Miguel López Abad, como ya destacó hace unas semanas a La Opinión, subraya que "el absentismo no es un problema nuevo, pero sí cada vez más grave y estructural. No estamos ante un problema del trabajador ni del empresario, sino ante un problema del sistema”.

"La saturación del sistema sanitario, la falta de profesionales y el incremento de las listas de espera están alargando innecesariamente muchos procesos de incapacidad temporal", advierte el presidente de la patronal, quien sostiene que es necesario "agilizar los procesos médicos y administrativos. Si un trabajador puede recuperarse antes, debemos facilitarlo. Se trata de mejorar la eficiencia del sistema, reforzar la competitividad empresarial y garantizar la mejor atención sanitaria posible", añade López Abad.

¿Qué se considera absentismo laboral? El concepto de ‘absentismo laboral’ no solo abarca las horas no trabajadas por los empleados derivadas de bajas médicas por incapacidad temporal por enfermedades o accidentes: también se contabilizan las ausencias legales vinculadas a la conciliación, como los permisos de maternidad y paternidad reconocidos por la normativa laboral.

reconocidos por la normativa laboral. Asimismo, también se incluyen ausencias de corta duración, como aquellos casos en los que un trabajador se encuentra indispuesto uno o varios días y se reincorpora posteriormente a su puesto sin necesidad de haber acudido al médico ni contar con un parte de baja.

Hasta 55 días de recuperación si entran las mutuas

Como posible solución, desde Croem insisten en que es necesaria "una mayor participación de las mutuas en la asistencia sanitaria de determinadas patologías, especialmente las traumatológicas, con el objetivo de reducir tiempos de recuperación y mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal".

Si se otorgasen a las mutuas las competencias de gestión para valorar aquellos casos derivados de patologías traumatológicas y osteoarticulares "se podría recuperar en 55 días antes la salud de los más de 39.000 trabajadores de la Región diagnosticados con esas patologías".

Asimismo exponen que se podría producir un posible ahorro potencial de más de 138 millones de euros en la Región, de los cuales unos 87 millones de euros serían a favor de las cuentas públicas de Seguridad Social y otros 51 millones de euros a favor de las empresas.

Hace apenas unos días el presidente del Colegio de Graduados Sociales de la Región de Murcia, Alfonso Hernández Quereda, también avaló esta opción tras lanzar la alerta de que el absentismo laboral en la Comunidad supone "una situación verdaderamente preocupante y difícilmente sostenible, sobre todo para las pequeñas empresas con plantillas muy reducidas, donde la ausencia de dos o tres trabajadores puede llegar a paralizar totalmente la actividad".