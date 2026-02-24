Abre un nuevo plazo para que los médicos generalistas opten al título de especialista en Urgencias y Emergencias

La Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Murciano de Salud (SMS) abre un nuevo plazo dirigido al personal médico generalista para optar al procedimiento extraordinario de acceso al título de Especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias, regulado en la disposición transitoria primera del Real Decreto 610/2024, de 2 de julio.

Este nuevo plazo se habilita tras las recientes resoluciones judiciales del Tribunal Supremo, que han ampliado el acceso a este procedimiento a profesionales que inicialmente no cumplían los requisitos de titulación, pero que ahora pueden concurrir al reunir las condiciones exigidas y no impugnadas.

El Servicio Murciano de Salud estima que alrededor de 27 profesionales de la Región de Murcia, a quienes se les denegó la certificación en el primer plazo, podrían ahora acogerse a esta nueva convocatoria al haber sido reconocidos por las sentencias como posibles beneficiarios.

Un nuevo marco tras las sentencias del Tribunal Supremo

Las sentencias 552/2025 y 1370/2025, dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, han modificado el alcance del proceso de acceso extraordinario y han motivado su reanudación, instando al Ministerio de Sanidad a adaptar los criterios de inclusión de profesionales.

Tras quedar sin efecto la suspensión cautelar que afectaba a la resolución final y expedición de títulos, el Ministerio ha comunicado que está planificando una nueva convocatoria estatal, que estaría abierta del 1 al 30 de abril de 2026, a la que los profesionales deberán acudir con el certificado emitido por su comunidad autónoma.

Plazo de solicitud del certificado en la Región de Murcia

La Dirección General de Recursos Humanos del SMS ha resuelto abrir un plazo específico en el ámbito de la Región de Murcia para que el personal médico generalista pueda solicitar el certificado del ejercicio profesional requerido.

Este plazo comenzará mañana miércoles y se extenderá hasta el 20 de marzo de 2026, según se indica en la publicación recogida hoy en el BORM .

Hay que recordar que solo será certificable el ejercicio profesional realizado durante los diez años anteriores al 4 de julio de 2024, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 610/2024. Los periodos posteriores no computarán.

El ejercicio de la profesión deberá haberse desarrollado exclusivamente en hospitales generales (centro C.1.1, unidad U.68); centros móviles de asistencia sanitaria (centro C.2.5.7, unidad U.100), conforme al Registro General de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios. Además, las personas solicitantes deben estar inscritas en el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (REPS)

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por medios electrónicos a través del procedimiento 4488 de la Sede Electrónica de la CARM, adjuntando el formulario oficial incluido en la resolución y la documentación correspondiente.