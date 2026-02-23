La llegada de pateras azuza el discurso de Antelo contra los migrantes: "Quien entra de manera ilegal tiene que ser deportado"

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, denunció este lunes que la entrada de más de un centenar de inmigrantes ilegales a través de nuestras costaseste fin de semana "es consecuencia directa de la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez con las mafias que trafican con seres humanos".

Según comunicó la Guardia Civil, durante la tarde del pasado sábado 21 de febrero llegaron al territorio regional 109 personas en cinco pateras distintas. En concreto, arribaron a través de tres embarcaciones a playas de San Pedro del Pinatar, Cartagena y Águilas.

Antelo defendió que "quien entra de manera ilegal en España tiene que ser deportado", añadió que "aquellos que entran de forma legal, pero se dedican a cometer delitos o a vivir de las ayudas sociales también deben ser deportados". Solo "son bienvenidos" los que "vienen a contribuir, a trabajar, a integrarse y a ser uno más, enriqueciendo nuestra nación".

Las políticas de Sánchez están produciendo muertes en el Mediterráneo y generando inseguridad en nuestras calles" José Ángel Antelo — Presidente provincial Vox

Antelo cree que "las políticas de Sánchez están produciendo muertes en el Mediterráneo y generando inseguridad en nuestras calles", y advirtió de que el "efecto llamada promovido por el Ejecutivo, con anuncios de regularizaciones masivas, solo va a traer más tragedia a nuestros barrios". Cabe recordar que de la última regulación anunciada por el Gobierno y que afectará a alrededor de medio millón de personas solo podrán beneficiarse aquellas personas que llegaron al país antes del 31 de diciembre de 2025; es decir, personas que ya están viviendo en España.

Antelo fue tajante al reclamar "fronteras seguras para evitar muertes, garantizar la seguridad ciudadana y asegurar que los servicios sociales, la sanidad y el derecho a la vivienda cubran verdaderamente las necesidades de todos y cada uno de los españoles".

"No se pueden abrir las fronteras sin ningún tipo de control, sin saber quién está entrando en nuestro país", insistió.