La UMU aprueba el calendario electoral: la votación será el 21 de abril

Las elecciones de la Universidad de Murcia (UMU) se celebrarán el próximo 21 de abril. Así lo recoge el calendario electoral aprobado este lunes en la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario que ha celebrado la universidad.

El calendario inicial ha sufrido algunas modificaciones, aunque mantiene las fechas principales como es el inicio de la campaña electoral, que arrancará el 24 de marzo, y los días de votaciones: primera vuelta, el 21 de abril; y segunda vuelta, de ser necesaria, el 28 de abril.

Ahora, el secretario general de la UMU, Francisco González, deberá convocar las elecciones, un paso que está previsto que se dé este mismo lunes, por lo que los comicios se convocarán en las próximas horas.

El documento del calendario electoral, al que ha tenido acceso La Opinión, recoge que la exposición del censo se llevará a cabo este martes, 24 de febrero, abriéndose un plazo de reclamaciones que irá del mismo 24 de febrero al 4 de marzo.

Esto llevará a que la publicación definitiva del censo se realice el 9 de marzo.

Presentación de candidaturas

Una vez que el censo definitivo esté publicado se abrirá el plazo de presentación de candidaturas al Rectorado y al Clausto, que irá del 10 al 17 de marzo.

La proclamación de los candidatos a rector será el 18 de marzo, publicándose la relación definitiva el 23 de marzo.

Según el calendario aprobado este lunes por el Consejo de Gobierno extraordinario de la Universidad de Murcia, la votación se celebrará el 21 de abril de 10.30 a 18.30 horas, proclamándose de forma provisional los resultado el 22 de abril.

Para que salga elegido el rector en esta primera votación será necesario que alguno de los candidatos logre la mitad de los votos mas uno, algo complicado teniendo en cuenta que se baraja que haya al menos cinco aspirantes en estas elecciones.

De no lograrse esos resultado, se iría a una segunda vuelta, cuya votación que se celebraría el 28 de abril, proclamándose de forma definitiva el nombre del nuevo rector el 5 de mayo.

El pistoletazo de salida a los nuevos comicios lo dio el pasado jueves el Gobierno regional, aprobando en su reunión semanal los nuevos estatutos de la UMU. Tras ello, el rector, José Luján, convocó la reunión extraordinaria del consejo de gobierno de la institución para este lunes con el fin de aprobar el calendario electoral e iniciar el proceso.

El pasado viernes presentó públicamente su candidatura la catedrática de Economía Alicia Rubio, a quien también se sumará en esta carrera por el Rectorado el exdecano de Económicas, Samuel Bauxauli, y el decano de Química, Guillermo Díaz. En la terna también están las catedráticas Alfonsa García y María Senena Corbalán.