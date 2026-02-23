El termómetro se dispara este martes en la Región: Murcia alcanzará los 26ºC, la cota más alta del país

La Región de Murcia va a sacar este martes la manga corta del armario… pero con prudencia a primera hora. Según la previsión de la AEMET, las temperaturas máximas subirán y la capital del Segura alcanzará los 26ºC, un registro que la coloca en lo más alto del país (compartiendo liderato con Santa Cruz de Tenerife). Mientras en el noroeste peninsular se espera un cambio de tiempo con la llegada de un frente y lluvias en Galicia, aquí el panorama será mucho más tranquilo y luminoso.

En clave regional, la jornada del martes viene con cielos poco nubosos o despejados, y el único “pero” lo pondrán las nubes bajas y brumas matinales en el entorno del Mar Menor. Después, el sol irá ganando terreno y el ambiente quedará casi primaveral, ideal para disfrutar de las terrazas… siempre que no te confíes: la mañana puede arrancar fresca y el mediodía "picar" más de lo que parece.

En Murcia capital, el termómetro se moverá aproximadamente entre los 8ºC de mínima y los 26ºC de máxima, con ese salto que invita a salir con chaqueta y acabar buscando sombra al mediodía. En la costa, el ambiente será más suave: Cartagena rondará los 20ºC, con mínima cercana a los 9ºC. Hacia el interior, Lorca se quedará en torno a los 25ºC y Caravaca de la Cruz alcanzará valores próximos a 24ºC, mientras que Yecla se moverá alrededor de 23ºC. El viento será flojo y variable, con algún tramo ocasionalmente moderado del sur en el litoral.

Miércoles: nubes altas y continuidad térmica

El miércoles no romperá el guion: intervalos de nubes altas y temperaturas con pocos cambios. En la capital, se repetirá un esquema muy parecido, con una mínima en torno a 8ºC y una máxima sobre 25ºC. En Cartagena, el mercurio se quedará cerca de 20ºC, con mínima alrededor de 10ºC. Lorca volverá a rozar los 25ºC, Caravaca se moverá en torno a 23ºC y Yecla seguirá cerca de 23ºC.

Jueves: ligero descenso y brisa del este

A partir del jueves, la AEMET apunta a un ligero descenso (o estabilidad, según zonas) y a una mayor presencia del viento de componente este, que podría notarse ocasionalmente moderado en el litoral en las horas centrales. En Murcia capital, la máxima bajaría hasta unos 23ºC, con mínima en torno a 7ºC. El interior también acusará algo el recorte: Caravaca se quedará alrededor de 21ºC y Yecla cerca de 21ºC, mientras que Lorca rondará 23ºC. En la costa, el comportamiento será más conservador, con Cartagena moviéndose alrededor de 20ºC, aunque con una mínima más alta, sobre 12ºC.

Viernes: estabilidad y termómetros aún agradables

El viernes mantendrá la tónica de cielos poco nubosos o despejados, con variaciones ligeras. En Murcia capital, la previsión deja una mínima sobre 7ºC y una máxima en torno a 24ºC. Cartagena se quedará cerca de 19ºC, Lorca rondará 24ºC, Caravaca alcanzará alrededor de 22ºC y Yecla subirá hasta unos 22ºC, con una madrugada menos fría (mínima cercana a 7ºC).

Y un apunte práctico, de los que se agradecen: estos días el tiempo va a tener trampa de armario. La mañana pide manga larga, pero el mediodía, sobre todo este martes, con Murcia en cabeza del país, ya suena a primavera. Si sales temprano hacia el Mar Menor, no te extrañe ver el día "apagado" por la bruma… hasta que, en cuanto el sol aprieta, cambia la película.