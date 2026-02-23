El temor a un nuevo apagón dispara el autoconsumo en la Región de Murcia

El autoconsumo solar en España y en la Región ha dejado atrás la etapa del entusiasmo inicial para entrar en una fase de madurez marcada por decisiones más reflexivas, estratégicas y orientadas al largo plazo. Así lo constata el InformeSolar 2025, elaborado por SotySolar junto a los principales actores del sector energético, que radiografía un cambio profundo en las motivaciones de los ciudadanos y sitúa a la Región de Murcia como uno de los territorios mejor posicionados para consolidar este nuevo modelo energético.

Aunque el ahorro económico continúa siendo la principal razón para instalar placas solares —un 65% de los usuarios lo señala como factor decisivo—, el informe detecta un giro relevante tras el gran apagón de la primavera de 2025. Aquel episodio, que dejó sin suministro a millones de hogares en la Península, reforzó la percepción de la energía como un elemento estratégico. Desde entonces, la sostenibilidad (12%) y la independencia energética (8%) han ganado peso, configurando un consumidor que ya no solo busca pagar menos, sino depender menos del sistema eléctrico convencional.

En la Región de Murcia, este cambio de mentalidad se apoya en datos objetivos. Solo en 2024, el número de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo creció un 30%, con 6.777 nuevas instalaciones y 115 megavatios (MW) adicionales. Con ello, la Comunidad alcanzó casi 500 MW de potencia instalada en hogares, empresas e industrias, sumando cerca de 31.800 instalaciones activas, según cifras de la Consejería de Medio Ambiente.

El número de instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo crece en la Región un 30%

Desde 2019, la Región ha acumulado más de 495 MW de potencia fotovoltaica exclusivamente en autoconsumo, un crecimiento sostenido que consolida la energía solar como una opción estructural.

Este despliegue se explica también por las características del territorio. La elevada radiación solar, el peso de la vivienda unifamiliar y la necesidad de climatización durante gran parte del año convierten al autoconsumo en una solución especialmente eficiente. En este contexto, la tendencia hacia la autosuficiencia energética se refuerza con la integración de nuevas tecnologías. Dos de cada tres usuarios que ya cuentan con paneles solares planean incorporar aerotermia en los próximos tres años. Esta tecnología, que permite climatizar con un consumo muy reducido, ha pasado de ser una alternativa minoritaria a un pilar del nuevo modelo energético doméstico.

El informe también dibuja un consumidor más informado, digital y exigente. La volatilidad del mercado ha llevado al 71% de los españoles a priorizar tarifas estables, reforzando el atractivo del autoconsumo como herramienta de control de costes. A la hora de elegir instalador, el precio sigue siendo relevante, pero ganan peso factores como las recomendaciones de otros clientes o el acompañamiento en la gestión de trámites y ayudas, un aspecto clave en comunidades como Murcia, donde los programas autonómicos de mejora energética han actuado como catalizadores finales de la decisión.

La financiación ha dejado de ser una barrera para convertirse en un motor del sector. Entre el 60% y el 70% de los hogares opta ya por fórmulas de pago flexible, porcentaje que alcanza el 80% en proyectos que incluyen baterías o superan los 10.000 euros. Esta facilidad ha democratizado el acceso al autoconsumo y ha permitido que la transición energética avance también en familias de renta media.

El autoconsumo solar ha entrado en "una etapa de madurez mucho más reflexiva"

Paralelamente al crecimiento del autoconsumo doméstico, la Región de Murcia ha reforzado su papel en la generación de energía limpia a gran escala. La potencia total de parques fotovoltaicos alcanza ya los 1.715 MW si se incluyen las plantas autorizadas recientemente y aún en ejecución, situando a la Comunidad como uno de los referentes nacionales. Desde 2023, la Consejería ha autorizado proyectos por un total de 389 MW —195 de ellos solo en 2024— con una inversión superior a los 270 millones de euros.

Entre los últimos proyectos destacan las tres instalaciones fotovoltaicas anunciadas por Ferrovial en colaboración con TotalEnergies y Soltec en Murcia, con una potencia total de 116 MWp, suficiente para proveer energía limpia a 30.500 viviendas o la planta fotovoltaica de Corvera, promovida por Green City Impulso Solar 1, filial del grupo francés Qair, con una potencia máxima de 50 MW. A ella se suma la futura planta ‘La Flota’, en Fortuna, que comenzó su tramitación a comienzos de 2025 y contará con 90 MW de capacidad, más de 150.000 módulos bifaciales y una producción anual superior a los 185.000 MWh.

El autoconsumo ha dejado de ser una una respuesta coyuntural para ser una decisión estratégica José Donoso — CEO DE LA UNEF

Los primeros meses de 2025 confirmaron esta tendencia. Entre enero y febrero, la generación fotovoltaica aumentó un 15,34% respecto al mismo periodo del año anterior, elevando el peso de esta fuente en el mix energético regional hasta casi el 29%. En 2024, la Región alcanzó un hito histórico al lograr que el 40% de su energía procediera ya de fuentes limpias.

«El crecimiento de la energía fotovoltaica en la Región de Murcia refleja nuestro compromiso con un modelo energético más limpio, competitivo y sostenible», explicó el consejero Juan María Vázquez, quien insistió en la necesidad de reforzar la red de transporte y distribución para no frenar el despliegue renovable.

Para el sector, el mensaje es claro: «el autoconsumo ha dejado de ser una respuesta coyuntural al precio de la luz para convertirse en una decisión estratégica». Como resume José Donoso, CEO de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), el apagón de 2025 marcó un antes y un después. Y como subraya José Carlos Díaz Lacaci, CEO de SotySolar, el reto ahora es «crecer de la manera correcta, con acompañamiento, confianza y visión de largo plazo».

