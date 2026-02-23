Estas son las piezas que tendrá la princesa Leonor en el Museo de la AGA en San Javier

La Asamblea Regional ha concedido la Medalla de Oro a la princesa Leonor como una expresión solemne del aprecio, del respeto y del afecto que «esta Cámara, como representación legítima del pueblo murciano, desea trasladar a quienes encarnan valores ejemplares para nuestra sociedad», aseguró la presidenta del Parlamento murciano, Visitación Martínez, quien añadió que «esta distinción quiere reconocer a Su Alteza Real la Princesa de Asturias como símbolo de la continuidad de la Corona y del compromiso con la democracia parlamentaria, la convivencia y la unidad de España».

Visitación Martínez ha señalado que la Asamblea hará entrega de su más alta distinción a quien «encarna el presente de la Corona y proyecta el futuro de nuestra nación» y destaca que su presencia pública, prudente pero firme; su preparación rigurosa, tanto en el ámbito académico como en el institucional; y su reciente compromiso con el servicio militar como futura jefa del Estado proyectan una imagen de renovación, de compromiso y de esperanza. Además, ha subrayado que «Su Alteza representa una manera moderna, serena y cercana de entender la responsabilidad pública».

Con esta reciente concesión, son tres las medallas de oro que recibirá la futura reina en la Región antes de que acabe su formación en la Academia General del Aire y del Espacio el próximo 14 de julio. Esta distinción se unirá a la Medalla de Oro de la Región de Murcia y a la Medalla de Oro y el título de Hija Adoptiva de San Javier.

Marco con una reproducción de la publicación en el BOE del real decreto del Ministerio de Defensa por el que se nombra a Doña Leonor alférez alumna de la AGA / L.O.

La Princesa ya tiene un espacio preparado en el Museo de la AGA

La princesa Leonor ya tiene su espacio reservado en el Museo de la Academia General del Aire, en la vitrina donde permanecen los recuerdos de la estancia en el centro militar de su padre, el rey Felipe VI, y de su abuelo, el rey Juan Carlos I.

Se trata de la estantería superior, en la que ya está situado un marco con una reproducción de la publicación en el BOE del real decreto del Ministerio de Defensa por el que se nombra alférez alumna del Cuerpo General del Ejército del Aire y del Espacio a Su Alteza Real la Princesa de Asturias, doña Leonor de Borbón y Ortiz.

Una vez que la princesa haya acabado sus estudios en la AGA, se procederá a completar el espacio con una placa que recuerde la fecha de su primer vuelo en solitario en el PC-21 Pilatus, el 18 de diciembre de 2025.

Placa conmemorativa de la suelta de Felipe VI / B.P.

También se expondrá una fotografía de la futura reina con uniforme de alférez dedicada a la Academia General del Aire y del Espacio, con motivo de su estancia en el curso 2025/26 formando parte de la LXXVIII Promoción, así como los tomos correspondientes al plan de estudios seguido por SAR la Princesa de Asturias durante su formación en la AGA.

En el caso del rey Felipe VI, son nueve tomos encuadernados en piel donde se recogen los Procedimientos Operativos Especiales de su plan de estudios y dos placas correspondientes a las dos sueltas que realizó, así como la fotografía dedicada: «A la Academia General del Aire, con gran cariño, lleno de imborrables recuerdos de mi curso 87-88 con la XLI Promoción. Muy afectuosamente. Felipe».

En la zona inferior de la vitrina se encuentran las fotografías y placas correspondientes a la estancia del rey Juan Carlos durante sus estudios en la AGA en el curso 1958-59 con la XI Promoción, así como varias fotografías correspondientes a distintas visitas que Juan Carlos I realizó a la AGA.

Plan de estudios encuadernado del Rey Felipe durante su formación en la AGA / B.P.

La heredera de la Corona continúa su formación aeronáutica, después de su «suelta» en el PC-21 Pilatus el pasado 18 de diciembre, con vuelo en formación, vuelo acrobático y vuelo en condiciones instrumentales.

Además, durante este curso ha coincidido la celebración del millón de horas de vuelo de la Academia General del Aire y del Espacio el pasado mes de noviembre y, posteriormente, en enero se han cumplido las 25.000 horas de vuelo en el avión Pilatus PC-21, en el que desde 2021 se han formado 81 pilotos instructores y 153 alumnos, entre ellos la princesa Leonor.