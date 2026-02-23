El PSOE pide la dimisión de Marcos Ortuño tras el polémico incendio de Águilas

El Partido Socialista pidió este lunes la dimisión del consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, al que responsabiliza del "abandono sistemático a los bomberos", especialmente después del incendio que se produjo el miércoles de la semana pasada en Águilas, que puso de manifiesto la falta de medios del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región, puesto que dos operarios de una obra cercana tuvieron que usar una carretilla elevadora para sacar de un piso en llamas a dos personas porque los bomberos no contaban con ningún vehículo de rescate en altura.

"No puede seguir ni un minuto más en el Gobierno regional", aseguró el diputado de la Asamblea Juan Andrés Torres, que acusa el titular de Emergencias de "poner en riesgo la vida de los ciudadanos y ciudadanas de esta región y de los bomberos de la Región de Murcia".

"De no haber sido por dos operarios de una empresa externa que estaban en la misma calle con su propia plataforma elevadora y rescataron a las dos mujeres, el desenlace hubiera podido ser trágico. Esta es la situación a la que la falta de gestión y la irresponsabilidad de López Miras ha llevado a los bomberos de la Región de Murcia", explicó Torres.

Los bomberos tienen que portar las mangueras que emplean en caso de incendio en una caja de tomates Juan Andrés Torres — Diputado PSRM

El diputado socialista aseguró que lo que pasó en Águilas no es un hecho aislado ni coyuntural, ya que los bomberos llevan años pidiendo al Gobierno regional los recursos que necesitan para poder hacer su trabajo en las condiciones que merecen. En este sentido, remarcó que los bomberos llevan años pidiendo dotación de personal para poder tener un número suficiente de efectivos por turno, y dotación de recursos materiales para poder hacer su trabajo con las máximas garantías de operatividad y seguridad. "La precariedad es tal que los bomberos tienen que portar las mangueras que emplean en el interior de una vivienda en caso de incendio en una caja de tomates", añadió.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Águilas, desde julio del año pasado, ha presentado hasta tres mociones solicitando al Gobierno de López Miras mejoras de las condiciones de trabajo y, a día de hoy, los bomberos del municipio continúan con la misma situación de precariedad. El Grupo Parlamentario Socialista también ha registrado una moción en este sentido en la Cámara murciana.

López Miras cree que Ortuño ya dio las explicaciones necesarias la semana pasada

Preguntado por la polémica este mismo lunes, el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, se limitó a decir que Ortuño "dio puntualmente todos los detalles y la contestación es necesaria" en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la semana pasada.

Noticias relacionadas

Entonces, el consejero defendió su gestión ante las críticas del Cuerpo y del PSOE, si bien reconoció que "hay trabajo por hacer". En este sentido, quiso acotar su responsabilidad recordando que, desde que asumió las competencias de Emergencias, en julio de 2024, se ha reforzado la plantilla del Consorcio y mejorado la prestación del servicio en los parques de bomberos de la Región.