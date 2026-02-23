La Asamblea Regional concede su Medalla de Oro a la princesa Leonor

La Asamblea Regional de Murcia concede su Medalla de Oro a su Alteza Real la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz. La Mesa de la Cámara, a propuesta de su presidenta, Visitación Martínez, ha acordado concederle la más alta distinción honorífica del Parlamento autonómico en atención a los siguientes méritos: representación institucional de la Corona, ejemplaridad y compromiso con el servicio público, defensa de la unidad y de la diversidad de España y reconocimiento a su vinculación institucional con la Región de Murcia.

La presidenta de la Asamblea ha explicado que la concesión de la Medalla de Oro de la Cámara es "una expresión solemne del aprecio, del respeto y del afecto que esta Cámara, como representación legítima del pueblo murciano, desea trasladar a quienes encarnan valores ejemplares para nuestra sociedad. Esta distinción quiere reconocer a Su Alteza Real la Princesa de Asturias como símbolo de la continuidad de la Corona y del compromiso con la democracia parlamentaria, la convivencia y la unidad de España".

Reunión de la Mesa de la Asamblea de este lunes. / A. R.

Visitación Martínez ha destacado de la princesa Leonor que "su presencia pública, prudente, pero firme; su preparación rigurosa, tanto en el ámbito académico como en el institucional; y su reciente compromiso con el servicio militar como futura jefa del Estado, proyectan una imagen de renovación, de compromiso y de esperanza". Ha añadido que "Su Alteza representa una manera moderna, serena y cercana de entender la responsabilidad pública. Y lo hace sin renunciar al legado histórico de la Monarquía Constitucional, con una actitud abierta a la pluralidad y a la riqueza de nuestro país".

Martínez ha señalado que la Región de Murcia se siente representada en esa forma de ejercer la responsabilidad institucional, "por ello, esta Asamblea, como expresión de la voluntad del pueblo de la Región de Murcia, quiere hacer entrega de su más alta distinción a quien encarna el presente de la Corona y proyecta el futuro de nuestra nación. Con este reconocimiento, no solo honramos a la Princesa Leonor, también reafirmamos nuestra confianza en las Instituciones del Estado, en los valores constitucionales y en el porvenir compartido de todos los españoles".

Historia de la medalla La Medalla de Oro de la Asamblea Regional de Murcia se crea en el año 2022, de conformidad con el Reglamento de Honores y Distinciones de la Cámara Parlamentaria murciana (BOAR número 117, de 5 de mayo de 2022). Es la más alta distinción honorífica de la Cámara, que contempla la posibilidad de concederla a aquellas personas físicas o jurídicas que, por sus méritos personales o trayectoria institucional, hayan contribuido de forma destacada al desarrollo de los valores democráticos, la proyección de la Región de Murcia o la mejora de la convivencia y el bienestar de sus ciudadanos. En junio de 2022, coincidiendo con el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Asamblea Regional concedió su Medalla de Oro a los expresidentes de la Cámara Parlamentaria Carlos Collado, Manuel Tera Bueno, Miguel Navarro Molina (a título póstumo), José Plana Plana, Francisco Celdrán Vidal y Rosa Peñalver Pérez, y a Encarnación Fernández de Simón Bermejo, por sus 25 años como letrada – secretaria general de la Asamblea Regional.

Segundo reconocimiento en menos de dos meses

Esta es la segunda medalla de oro que le conceden a la futura reina de España en 2026, después de que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, anunciara el 2 de enero que su Ejecutivo iba a entregar la Medalla de Oro de la Región de Murcia a doña Leonor, que tras su paso por la Academia General del Aire y el Espacio de San Javier "siempre será una de nosotros".

El presidente recordó valores de la Corona que también inspiran la concesión de la Medalla de Oro de la Región de Murcia, como que "es símbolo de unidad y concordia", al unir "tradición, presente y futuro" y representar "un esfuerzo continuo para mejorar la convivencia en paz de todos los españoles".