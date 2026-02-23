Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así es la primera aceleradora de Inteligencia Artificial aplicada a la defensa naval en la Región

Once participantes, ocho ‘startups’ y tres investigadores trabajarán durante tres meses para adaptar sus soluciones tecnológicas duales a necesidades como el sostenimiento del submarino S-80

Un momento del arranque de la aceleradora de IA aplicada a la defensa naval.

Un momento del arranque de la aceleradora de IA aplicada a la defensa naval. / CARM

La Opinión

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info) inicia en el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Cartagena (Ceeic) el Programa de Aceleración de Inteligencia Artificial (IA) en el Sector Naval de Defensa, "una iniciativa pionera", diseñada para acelerar el desarrollo y aplicación de soluciones de IA orientadas a retos críticos del ámbito naval, y alineada con las directrices de la Armada y los programas de sostenimiento del submarino S-80.

“Este programa es una apuesta dirigida a llevar la innovación a donde más valor genera y más impacto estratégico tiene. Queremos que el talento tecnológico de la Región traduzca la IA en soluciones reales, aplicables y validadas, y que ese salto se haga desde aquí, desde lo local hacia lo estratégico, con Caetra como hoja de ruta”, subrayó la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, quien también recordó que el programa "se desarrolla en el marco del acuerdo recientemente firmado por la Armada y el Gobierno regional y, por tanto, conforme a las directrices de la Armada y los programas de sostenimiento del submarino S-80".

Tras una fase de registro en la que se presentaron 25 candidaturas, el programa seleccionó 11 participantes que, durante tres meses, recibirán formación y mentorías para adaptar su tecnología a los requisitos operativos reales del sector naval de defensa, en especial a los programas de sostenimiento del submarino S-80.

Una docena de sesiones

El objetivo es detectar vías de colaboración y diseñar estrategias comerciales y de acceso a financiación. En este sentido, la aceleradora contempla 12 sesiones, 10 presenciales y dos telemáticas, y una carga lectiva total de 40 horas.

Entre los participantes de esta convocatoria se encuentran ocho empresas innovadoras y de base tecnológica: Setenova, Ocean Logistics ILS, AED Vantage, Arkos AI Developments, CISO Smart Solutions, Bleecker Technologies, Scorpion Cybertechnologies y Thalanor Dynamics. Junto a ellas han sido seleccionados tres investigadores por el potencial de sus desarrollos.

“Con esta nueva edición, el Gobierno regional refuerza el enfoque de Caetra como marco de impulso a tecnologías duales y a la conexión entre innovación, industria y capacidades estratégicas, con programas intensivos que buscan acelerar la maduración comercial de soluciones emergentes y facilitar su aterrizaje en entornos de alta especialización” remarcó López Aragón.

