Portmán se planta: presión institucional para frenar que una consultora decida la regeneración de la bahía

La reclamación de una decisión clara y participada sobre el futuro de la Bahía de Portmán volvió este lunes al primer plano institucional tras una reunión de trabajo convocada por el Ayuntamiento de La Unión con colectivos sociales, ecologistas y representantes del sector náutico. El encuentro, celebrado en La Unión, sirvió para fijar una postura común ante las últimas informaciones trasladadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que apuntan a que la decisión final del proyecto de regeneración podría quedar en manos de una consultora externa.

En la reunión participaron Pedro Martos, en representación de la Fundación Sierra Minera y de colectivos ecologistas; María Pérez, por la Liga de Vecinos de Portmán; y Blas Isaac Calventus, presidente del Club Náutico Portmán. El alcalde, Joaquín Zapata, encabezó un encuentro que las partes consideran clave para reactivar un proyecto que acumula años de retrasos y controversias.

Según trasladan fuentes municipales, la posibilidad de externalizar la decisión ha generado un rechazo unánime. Ayuntamiento, vecinos y colectivos entienden que un asunto de tal trascendencia "debe resolverse en los órganos institucionales ya existentes y con participación directa de quienes forman parte del proceso". En ese contexto, reclamaron la convocatoria urgente de la Comisión de Seguimiento de las obras, el envío inmediato de los informes técnicos elaborados por el CEDEX y una reunión con la ministra Sara Aagesen para aclarar la posición del Gobierno de España.

La petición se enmarca en un clima de creciente tensión institucional que se arrastra desde semanas atrás. El pasado 11 de febrero, el consejero de Fomento de la Región de Murcia, Jorge García Montoro, y el alcalde escenificaron una posición común contra lo que calificaron como una "renuncia de facto" del Ejecutivo central a liderar el proyecto. El consejero llegó a advertir de "bandazos" en el planteamiento técnico y reclamó una decisión "solvente, ejecutable y con calendario".

La solución que quiere Portmán y la Región de Murcia A febrero de 2026, los puntos clave de la alternativa que exigen vecinos, ecologistas, Ayuntamiento y Comunidad frente al plan del Ministerio son: Dragado y traslado : Exigen que los residuos mineros sean dragados y trasladados a una corta minera (la denominada opción 3B), en lugar de ser sellados en la propia bahía.

: Exigen que los residuos mineros sean dragados y trasladados a una corta minera (la denominada opción 3B), en lugar de ser sellados en la propia bahía. Recuperación de la línea de costa : Demandan recuperar la línea de mar original, lo que implica un retranqueo de unos 250 metros respecto a la situación actual.

: Demandan recuperar la línea de mar original, lo que implica un retranqueo de unos 250 metros respecto a la situación actual. Proyecto Integral : Solicitan una solución que no solo sea ambiental, sino que incluya la recuperación del antiguo muelle y un proyecto para un puerto deportivo y pesquero, motor económico que consideran vital para la zona.

: Solicitan una solución que no solo sea ambiental, sino que incluya la recuperación del antiguo muelle y un proyecto para un puerto deportivo y pesquero, motor económico que consideran vital para la zona. Rechazo al sellado: Critican la postura del Gobierno de España, que se inclina por un sellado total o parcial de los estériles (una solución de "confinamiento"), calificándola de "intolerable" por considerar que condena el futuro de la bahía.

El alcalde Joaquín Zapata, este lunes en su reunión con la Fundación Sierra Minera, la Liga de Vecinos de Portmán y Club Náutico Portmán. / Ayto.La Unión.

El Ayuntamiento insiste ahora en que la forma en que se comunican los cambios resulta tan relevante como el contenido. Zapata reiteró que conocer decisiones estratégicas por nota de prensa es "inasumible" y recordó que el convenio de 2006 prevé que sea la Comisión de Seguimiento el espacio para debatir y acordar cualquier modificación sustancial. "Lo que no se puede dejar bajo ningún concepto es a la decisión de un agente privado una actuación estratégica que afecta a miles de vecinos", sostuvo.

Exigen la convocatoria de la Comisión de Seguimiento y una reunión con la ministra

Los colectivos presentes en la reunión coincidieron en subrayar el compromiso con una regeneración integral que recupere el frente litoral y reactive la actividad económica y social del enclave. Además, defienden que cualquier cambio debe debatirse con administraciones y sociedad civil, y anunciaron que mantendrán encuentros propios para reforzar sus posiciones.

Mientras tanto, el debate político continúa abierto. El secretario de Estado, Hugo Morán, había defendido previamente alternativas que ahora se revisan, lo que, según los críticos, alimenta la incertidumbre. Frente a ello, la portavoz socialista autonómica, Isabel Gadea, sostiene que el Ministerio trabaja para ofrecer una solución definitiva con criterios técnicos y garantías para la salud y el medio ambiente.

Noticias relacionadas

La reunión celebrada este lunes se interpreta en el municipio como un paso para reforzar la unidad social e institucional en torno a Portmán. El Ayuntamiento asegura que seguirá presionando para que el proceso avance con transparencia y participación, convencido de que el futuro de la bahía —uno de los mayores retos ambientales del litoral español— exige decisiones compartidas y compromisos firmes.