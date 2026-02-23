Playa Honda estrena un tanque de tormentas para blindar el Mar Menor y prevenir inundaciones

El Gobierno regional ha reforzado su estrategia para frenar el impacto de las lluvias en el entorno del Mar Menor con la puesta en marcha de una nueva infraestructura hidráulica en la costa cartagenera. El presidente autonómico, Fernando López Miras, inauguró este lunes el tanque de tormentas de Playa Honda, una actuación que combina protección ambiental, prevención de inundaciones y regeneración urbana.

La obra, ejecutada en el municipio de Cartagena, ha supuesto una inversión de 5,6 millones de euros y se integra en la red de infraestructuras impulsadas por el Ejecutivo autonómico para contener la llegada de agua dulce y sedimentos al Mar Menor. Con esta inauguración, el número de tanques ambientales construidos por el Gobierno regional en el entorno de la laguna asciende a 14.

Durante el acto, López Miras destacó el carácter estratégico de la instalación y explicó que el depósito puede retener 8.200 metros cúbicos de agua, "el equivalente a tres piscinas olímpicas". En su intervención subrayó que la infraestructura cumple "tres objetivos fundamentales": evitar que el agua de lluvia con arrastres llegue a la laguna, proteger a los vecinos de inundaciones y generar un espacio de convivencia social mediante la creación de una zona de ocio sobre el propio tanque.

La actuación incluye la renovación de la red de colectores de pluviales con tres nuevos tramos —de 800, 1.000 y 1.200 milímetros de diámetro— que suman más de 1,5 kilómetros, así como la instalación de imbornales y rejillas para mejorar la recogida de aguas en episodios de lluvia intensa. Según el Gobierno regional, estas mejoras permiten optimizar el sistema de saneamiento municipal y reducir la presión sobre la red en momentos críticos.

Fuentes del Ejecutivo autonómico subrayan que la utilidad de la infraestructura ya ha quedado demostrada: el tanque se llenó en siete ocasiones a lo largo de 2025, lo que evidencia su papel en la contención de escorrentías antes de que alcancen el Mar Menor. La intervención, financiada en un 80% con fondos europeos Feder y en un 20% con recursos propios de la Comunidad, incorpora además un parque con juegos infantiles que transforma el espacio en un punto de encuentro vecinal.

En su discurso, el presidente insistió en la doble dimensión ambiental y social del proyecto y aseguró que la obra responde a un compromiso adquirido con los residentes. "Se ha cumplido el objetivo de proteger el Mar Menor y también a las personas", afirmó, añadiendo que los vecinos ya han trasladado que desde su construcción se han evitado inundaciones habituales en la zona.

La infraestructura se integra en una red regional que, durante episodios de lluvias intensas, puede evitar la entrada de hasta 200.000 metros cúbicos de agua dulce a la laguna. En total, la Región de Murcia dispone de 26 tanques de tormentas, concentrándose más de la mitad en el Campo de Cartagena.

Tres más en Lorquí, Alcantarilla y Las Torres de Cotillas

Además, López Miras anunció nuevas inversiones para ampliar la capacidad de retención hasta los 315.000 metros cúbicos. Para ello, el Gobierno regional destinará 8,3 millones de euros a tres nuevas infraestructuras que ya están en construcción en Lorquí, Alcantarilla y Las Torres de Cotillas. Estas instalaciones incrementarán en 70.000 metros cúbicos la capacidad actual del sistema.

El Ejecutivo autonómico defiende que esta red hidráulica permite almacenar y regular grandes volúmenes de agua en episodios de lluvia, reduciendo el riesgo de vertidos al mar y minimizando los daños en áreas urbanas vulnerables. La inauguración del tanque de Playa Honda, sostienen fuentes regionales, consolida una línea de actuación centrada en la protección ambiental, la seguridad de los vecinos y la mejora del espacio público.