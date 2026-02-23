Salud
Pedreño, tras la huelga de facultativos: “Tengo la mano tendida” a los médicos
El consejero de Salud afirma que mantiene el contacto con el presidente de CESM e insiste en la responsabilidad de la ministra Mónica García en este conflicto
El consejero de Salud, Juan José Pedreño, hacía balance este lunes sobre la huelga de médicos que la semana pasada paralizó parte de la actividad asistencial en la Región de Murcia, llevando a tener que suspender 12.000 consultas con especialistas, cerca de 400 cirugías y unas 2.800 pruebas diagnósticas.
Al ser preguntado sobre la manifestación que finalizó el viernes frente al Palacio de San Esteban -sede del Gobierno regional- y parte de las reclamaciones que hacen los facultativos y que dependen de la Administración autonómica, el titular de Salud afirma que han mantenido reuniones y contactos de forma continua con los representantes de los médicos con “contacto telefónico todas las semanas con el presidente de CESM (Clemente Casado)”, por lo que asegura tener “la mano tendida” a los profesionales.
No obstante, insiste en que el epicentro de las protestas están en el Estatuto Marco que se negocia con el Ministerio de Sanidad, “un estatuto que la ministra Mónica García no ha sabido sacar adelante”.
Pedreño explica que “el sistema sanitario está cambiando y también las expectativas de los profesionales”, por lo que considera que esta negociación del nuevo Estatuto Marco “es una oportunidad para homogeneizar los criterios en todo el territorio nacional y que no haya distintas condiciones médicas en Madrid, Cantabria o Baleares”.
Sobre el seguimiento en la Región de Murcia de la huelga convocada la pasada semana a nivel nacional, el responsable de Salud sostiene que la secundaron entre el 14 y el 15% de los profesionales murcianos en los cuatro primeros días, aumentando hasta el 24% el viernes (quinto día de paro).
Un paro que “ha tenido efectos” en la atención a los pacientes y que obligará a reprogramar las miles de citas suspendidas, “lo que también afectará a los tiempos de espera”.
- Rapapolvo al IES Ibáñez Martín en la radio por celebrar sus cien años de historia sin cambiarse el nombre franquista
- La pala entra de urgencia al paseo marítimo de El Portús en Cartagena
- Hora, precio de las entradas y dónde ver en televisión el derbi Real Murcia-FC Cartagena
- Condenan al Ayuntamiento de Cartagena a pagar más de 50 millones de euros a los promotores de El Vivero
- Miraquéplan' este fin de semana en la Región de Murcia: rutas guiadas en la Floración, la Ruta de la Cuchara y los últimos desfiles de Carnaval
- Voló hasta España para vender aguacates y acabó secuestrado en un pueblo de Murcia: sus captores ya están condenados
- Un Catafalco del siglo XIX se alzará en Murcia por el Entierro de la Sardina extraordinario de marzo
- Dimite la Junta Municipal de Nonduermas por 'desavenencias con los concejales