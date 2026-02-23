Pedreño, tras la huelga de facultativos: “Tengo la mano tendida” a los médicos

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, hacía balance este lunes sobre la huelga de médicos que la semana pasada paralizó parte de la actividad asistencial en la Región de Murcia, llevando a tener que suspender 12.000 consultas con especialistas, cerca de 400 cirugías y unas 2.800 pruebas diagnósticas.

Al ser preguntado sobre la manifestación que finalizó el viernes frente al Palacio de San Esteban -sede del Gobierno regional- y parte de las reclamaciones que hacen los facultativos y que dependen de la Administración autonómica, el titular de Salud afirma que han mantenido reuniones y contactos de forma continua con los representantes de los médicos con “contacto telefónico todas las semanas con el presidente de CESM (Clemente Casado)”, por lo que asegura tener “la mano tendida” a los profesionales.

No obstante, insiste en que el epicentro de las protestas están en el Estatuto Marco que se negocia con el Ministerio de Sanidad, “un estatuto que la ministra Mónica García no ha sabido sacar adelante”.

Pedreño explica que “el sistema sanitario está cambiando y también las expectativas de los profesionales”, por lo que considera que esta negociación del nuevo Estatuto Marco “es una oportunidad para homogeneizar los criterios en todo el territorio nacional y que no haya distintas condiciones médicas en Madrid, Cantabria o Baleares”.

Sobre el seguimiento en la Región de Murcia de la huelga convocada la pasada semana a nivel nacional, el responsable de Salud sostiene que la secundaron entre el 14 y el 15% de los profesionales murcianos en los cuatro primeros días, aumentando hasta el 24% el viernes (quinto día de paro).

Un paro que “ha tenido efectos” en la atención a los pacientes y que obligará a reprogramar las miles de citas suspendidas, “lo que también afectará a los tiempos de espera”.