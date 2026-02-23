Una mítica discoteca de Águilas dejará de existir para convertirse en un parking de caravanas

Es difícil que un aguileño no conozca esta icónica discoteca. También lo es para cualquiera que haya salido de noche por la costa de la Región de Murcia. Desde hace décadas este recinto ha formado parte de la juventud murciana y ahora toca decirle 'hasta luego', porque en los próximos meses se transformará en un camping para caravanas.

La discoteca lleva cerrada desde finales de 2012 y la familia originaria, propietaria del inmueble, le ha explicado a La Opinión "el ambicioso proyecto de rehabilitación que transformará el espacio para convertirlo en un complejo moderno y abierto".

Cerca de 300 plazas para caravanas en los próximos meses

El proyecto de la Discoteca La Meca de Águilas estará dividido en "tres fases", llevando a cabo "una rehabilitación integral y respetuosa con la historia del enclave", asegura uno de los propietarios.

En la primera fase, se prevé adecuar el recinto para que quepan unas 296 caravanas, así como la construcción de los servicios que demanda la Comunidad para la apertura de este tipo de espacios: recepción, cafetería, bloques de baños, lavandería y zonas comunes, permitiendo su puesta en funcionamiento inicial.

VIsta aérea de la Discoteca La Meca antes de su transformación en camping de caravanas. / L. O.

En la segunda fase, será el turno de los patios y de las piscinas existentes. No solo podrán usarlas los usuarios del nuevo complejo, sino que también están pensadas para que los vecinos y visitantes tengan, a su vez, acceso a ellas. Por supuesto, siempre que "no entre en conflicto con la propia ordenanza municipal".

Por último, en la tercera y última fase del proyecto, se realizará la ampliación del recinto hasta las 600 parcelas, duplicando aproximadamente los espacios que se desarrollaron en la fase 1. En esta misma línea, se incorporará un restaurante y se construirá un salón destinado a eventos para "ampliar la oferta turística".

Cuándo estará disponible el nuevo camping

El nuevo nombre que recibirá el recinto es Área Camping Me-Ca y su inauguración estará disponible a partir de octubre. Según los propietarios, esa es la fecha que se prevé si no hay complicaciones externas. El resto de fases se irán sucediendo conforme avancen las anteriores.

Los dueños del inmueble quieren dejar claro que el edificio no será derruido, sino que será restaurado por acoger las futuras instalaciones del nuevo complejo turístico.