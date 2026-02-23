Joyas del patrimonio que escaparon de la Región de Murcia

Algunas se vendieron a museos durante el siglo XIX, cuando las piezas arqueológicas eran de quienes las encontraban. Otras las donaron y sentaron los cimientos de la primera colección del Museo Arqueológico Nacional [MAN], en Madrid, que ahora es la institución fuera de la comunidad con más vestigios históricos de yacimientos regionales: más de una setentena, según el catálogo de su web. En el patrimonio artístico, se buscaba su conservación, aunque la serie de Mateo Gilarte acabara repartida por los depósitos del Museo del Prado de todo país esperando su regreso, como lo hará el meteorito de Molina en 2028. Con todo, que el patrimonio de la Región se quede en casa puede llegar a excavar pugnas entre administraciones locales.

Pecio Fenicio Mazarrón II / CARM

1. Pecio fenicio Mazarrón II

El caso del pecio Fenicio Mazarrón II, que se extrajo en 22 piezas entre septiembre y noviembre de 2025, es un ejemplo de que nunca llueve a gusto de todos. El Ayuntamiento de Mazarrón viene reclamando que el mayor barco fenicio mejor conservado se quede en su municipio, en unas instalaciones que se construirían para albergarlo. El Museo Nacional de Arqueología Subacuática de Cartagena (ARQVA) lo custodia y a la vez expone la primera embarcación fenicia extraída de las mismas aguas. El presidentede la Comunidad, Fernando López Miras, no hizo referencia al municipio mazarronero expresamente para albergarla cuando visitó el ARQVA junto al Ministro de Cultura, Ernest Urtasum, en enero.

'Ara Pacis' / L.O.

2. ‘Ara Pacis’

Hasta que la Comisión Provincial de Monumentos no dio con ella en 1872, a su dueño no se le ocurrió exponerla en el Museo Arqueológico de Cataluña [MAC]. Aunque se descubriera en Cartagena en el XVI, el altar romano de mármol de Carrara con relieves decorativos para rendir culto a la salud o al emperador, ya al final de siglo se trasplantó al jardín del marqués de Espinardo y cuando la Comisión la solicitó, la pieza era propiedad de Luis Escribá, marqués de Argelita. Según cuenta el cronista de Murcia Antonio Botías en su libro Murcia, Secretos y leyendas II, este aceptó cederla no sin antes «orillar un cierto delicado compromiso». Afirma el cronista que aquello «debía ser su venta» al museo, pero Cartagena no ha dejado de reclamar la pieza. Desde 2018, el grupo municipal Movimiento Ciudadano ha registrado varias mociones y solicitudes al pleno del Ayuntamiento y a la Comunidad para recuperarla.

3. Exvoto femenino / L.O.

3. Exvoto femenino

Los exvotos son una biografía precisa para los historiadores sobre la vida cotidiana de una época. El MAC de Barcelona custodia también una de estas ofrendas a las divinidades excavadas en la Región. Un souvenir del periodo entre la Edad de Hierro y la conquista romana, cuando surgieron los dos primeros grandes mundos culturales de la Península: el céltico y el ibérico. Al último pertenece esta dama ibera en piedra caliza tallada con manto, collares, ropas y una ofrenda. El misterio sigue enterrando la pieza. No se conoce cómo llegó a la ciudad condal ni el yacimiento murciano donde se encontró.

Centauro de Royos / L.O.

4. Centauro de Royos

Como bienes de importación, el exvoto del Centauro de Royos -de metal y unos diez centímetros-, testimonia la ruta comercial e influencia de Grecia en los pueblos iberos de la primera mitad del siglo VI a.C. Pudo ser el regalo para un aristócrata ibero. Que acabara en Madrid no tuvo artimaña: fue una donación del lorquino Eulogio Saavedra y Pérez Meca en 1897 al MAN, después de encontrarlo en una de sus fincas en Los Royos. Murcia contaba desde 1866 con una sección especializada en el Museo Provincial, pero careció durante años de sede estable.

Piezas del Castillejo de Monteagudo / L.O.

5. Piezas del Castillejo

La taifa de Mursiyya vivió con el mítico Rey Lobo, Ibn Mardanís, su máxima extensión, pero nunca llegó a Madrid. En cambio, el MAN conserva más de una decena de elementos arquitectónicos del Castillejo de Monteagudo. Reserva una buena muestra de yeserías, frisos y capiteles del castillo -en plena fase de recuperación- para recomponer un periodo crucial de la historia islámica de la Península.

Virgen de la Expectación, de Mateo Gilarte / Museo del Prado

6. Serie de Mateo Gilarte

El pintor barroco Mateo Gilarte produjo en 1651 una serie de 13 óleos sobre la vida de la Virgen para una de las capillas del actual palacio de San Esteban; hoy solo se conservan nueve desperdigados por el país: dos en el Museo de Arte de Gerona, otros dos en la Universidad de Barcelona, otro par en Huesca, uno en la Diputación Provincial de Albacete y uno más en el Museo de Ciudad Real. Solo El nacimiento de la Virgen está en la Región, en el Museo de Bellas Artes de Murcia. Este verano, una investigación de la Universidad de Murcia liderada por el profesor de Historia del Arte Ignacio José García Zapata arrojaba luz sobre el momento en el que fueron trasladados a la corte real en la capital, así como sobre sus mudanzas hasta el Museo del Prado, que los repartió en varios depósitos provinciales.

Diadema argárica / Verónica Schulmeister Guillén

7. Diadema argárica

El agricultor que trabajaba en el Estrecho de La Encarnación donde la encontró, en el término de Caravaca de la Cruz, la vendió al MAN en 1925. Es la única pieza de oro decorativa que se conoce del mundo argárico, entre el 2.000 y el 1.550 a.C. Habla del momento en el que comienza a utilizarse el metal precioso para joyas y su valor en la escala social. Es una suerte que se haya quedado en Madrid. Otras diademas de plata similares encontradas en las excavaciones del yacimiento del Argar han acabado en Bruselas, Londres y Oxford.

Retablo de la Catedral Vieja / L.O.

8. Retablo de la Catedral Vieja

El Ayuntamiento de Cartagena donó al MAN en 1871 el retablo de alabastro gótico hecho en Inglaterra de su Catedral Vieja, pero así ayudaron a constituir la primera colección del Museo Arqueológico Nacional. Aunque se contaran nueve escenas de la vida de la Virgen, dos desaparecieron. En 2016, de nuevo Movimiento Ciudadano propuso en el pleno municipal el regreso de las piezas, que fue aprobado por unanimidad.

9. Meteorito de Molina / L.O.

9. Meteorito de Molina

Uno de los más grandes y mejor conservados de la Península. La reina Isabel II donó el mayor fragmento, de 112 kilos, al Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Dejó un cráter tan grande en el imaginario de los molinenses que el municipio prepara ya su regreso de forma temporal. El alcalde, José Ángel Alfonso, anunció este año que el bólido formado en el origen del sistema solar volverá en 2028 cuando se cumplan 170 años de su caída la Nochebuena de 1858.

Virgen salzillesca / L.O.

10. Virgen salzillesca

El apellido Salzillo revalorizó una talla que salía a subasta por 3.800 euros y acabó en manos de un particular por más de 85.000 euros. Es una Virgen que este verano sacaba a puja la casa Segre de Madrid. La institución atribuyó erróneamente su autoría hasta que los investigadores Manuel Pérez Sánchez e Ignacio José García Zapata de la UMU lo corrigieron con un informe que justificaba la firma del imaginero murciano. La administración regional instó al Ministerio a que ejerciera el derecho de tanteo -que finalmente no ejerció- para incorporar la talla al patrimonio público.