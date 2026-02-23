Guía para sacarse el certificado de piloto de drones: ¿cuántos permisos hay y qué requisitos son necesarios?

Al igual que los distintos permisos de conducción para coger una moto o un coche, en España tampoco existe un ‘carné’ único para pilotar drones (que vive un auténtico 'boom' en la Región de Murcia), sino un sistema de registros y certificados que depende de lo que se vuele y de cómo se vuele.

El primer paso para buena parte de los usuarios es el registro como operador en AESA, un trámite gratuito que genera un número identificativo que debe figurar en todos los drones del operador. AESA recuerda además que, para operar, hay que contar con una póliza que cubra la responsabilidad civil frente a terceros, y que el certificado de operador tiene una caducidad de tres años (renovable mediante una modificación del registro).

«Cualquiera puede ser operador, ya sea persona física o jurídica», señala a este periódico Carlos Hernández, de RMDrones. A partir de aquí, entra en juego la formación que desee obtener el piloto. Para el público general, lo más habitual es moverse en la llamada ‘categoría abierta’, que cubre la mayoría de vuelos recreativos y muchas actividades sencillas.

El certificado teórico A1/A3 (el más básico) solo puede obtenerse completando la formación online y superando el examen igualmente online impartido por AESA, un procedimiento gratuito. El test consta de 40 preguntas, dura 40 minutos y exige un 75% de aciertos; el certificado tiene una validez de cinco años y requiere renovación antes de caducar.

RMDrones

El salto al ‘segundo nivel’

Para quienes necesitan operar en condiciones más exigentes dentro de la ‘categoría abierta’, el salto suele ser el A2. AESA exige haber superado antes el A1/A3 y declarar una autoformación práctica previa; el examen se suele realizar con tecnología de televigilancia, lo que obliga a disponer de webcam, micrófono y acceso a pantalla durante la prueba.

Cuando el tipo de operación entra en un nivel de riesgo medio, por ejemplo, escenarios estándar europeos (STS), incluyendo vuelos más complejos en entorno urbano o más allá de la línea de vista según el caso, se pasa a la ‘categoría específica’.

Aquí, AESA subraya en su propia página web que realiza el examen teórico y emite el certificado correspondiente, mientras que la parte práctica requiere evaluación y acreditación a través de entidades reconocidas u operadores declarados (como RMDrones en Murcia) para impartir esa formación práctica.

En su última actualización de enero de 2026, la Agencia también lanza una advertencia al consumidor: salvo el A1/A3 (que es el examen online gratuito impartido por AESA), los cursos no regulados que ofrecen academias o empresas no son oficiales ni están acreditados por AESA, y publicitarlos como tales sería información engañosa.

Noticias relacionadas

¿Cuándo no hay edad mínima?

En la normativa que aplica en España, hay tres casos en los que no se exige edad mínima para pilotar un dron: cuando se opera un dron de clase C0 que sea considerado como juguete dentro de la subcategoría A1, cuando se utiliza un dron de construcción privada con masa máxima al despegue inferior a 250 g, y cuando un menor vuela bajo la supervisión directa de un piloto a distancia mayor de 16 años que tenga los certificados adecuados para ese tipo de operación.