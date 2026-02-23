Fuente Álamo presenta la iniciativa solidaria 'Fuente Álamo con HELIA 2026' con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras

El Ayuntamiento de Fuente Álamo de Murcia junto a la Asociación de Comerciantes local ha presentado esta mañana la iniciativa solidaria 'Fuente Álamo con HELIA 2026', una campaña impulsada con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se conmemora el próximo 28 de febrero, con el objetivo de apoyar la investigación de la Paraplejia Espástica tipo 52, enfermedad rara por la que lucha Helia y su familia.

Durante la presentación, se dio a conocer el acto central de la programación solidaria: la representación de la obra de teatro para adultos “Mitad y Mitad”, a cargo de la compañía Quatro Teatro, que tendrá lugar el domingo 1 de marzo, a las 19:00 horas, en la Casa de Cultura. Las entradas, al precio de 5 euros, ya están disponibles en los comercios del municipio.

Además, el Ayuntamiento ha promovido la venta de pulseras solidarias, también por 5 euros, que podrán adquirirse en los establecimientos de Fuente Álamo a partir de este jueves 26 de febrero, con el fin de seguir sumando apoyos a esta causa.

La alcaldesa, Juana María Martínez, ha destacado durante la presentación que “Fuente Álamo siempre responde cuando se trata de ayudar. Somos un municipio solidario y comprometido, y vamos a volcarnos una vez más con Helia y su familia”. Asimismo, ha subrayado que “cada entrada y cada pulsera representan un paso más en la lucha por la investigación y la esperanza de muchas familias que conviven con enfermedades raras”.

Con esta iniciativa, el Consistorio vuelve a demostrar el carácter solidario y comprometido del municipio, invitando a vecinos, asociaciones y tejido empresarial a implicarse activamente en una jornada que une cultura y solidaridad en favor de la investigación, la esperanza y sobre todo, la ayuda a esta pequeña fuentealamera.