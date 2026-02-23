Agricultura
Floración en fecha y suelos con agua: el optimismo vuelve al sector frutícola murciano
Las reservas de agua y las horas de frío favorecen la polinización y la producción
El sector descarta sobreproducción y apunta a una campaña equilibrada
El campo murciano afronta la primavera con optimismo. Tras varios años marcados por la sequía y episodios de lluvias intensas, el sector agrícola vislumbra una campaña prometedora. La floración de los frutales de hueso ha llegado en su momento habitual y el paisaje se ha transformado en una imagen de gran atractivo, especialmente en la zona de Cieza, donde los melocotoneros han vuelto a teñir de color el valle. También presenta una estampa espectacular la floración del almendro en Mula.
El secretario de Agricultura de UPA Murcia, Antonio Moreno, asegura que las condiciones de la campaña invitan a la esperanza. Según explica, las dudas sobre un posible adelanto de la floración debido a las temperaturas suaves no se han confirmado: el proceso "va en fecha", e incluso algunas variedades tempranas llegaron con un ligero retraso.
Moreno subraya que el invierno ha sido clave. La acumulación de agua en el suelo —con registros que rondan entre 130 y 140 litros por metro cuadrado en muchas zonas— y la suficiente cantidad de horas de frío han favorecido una parada invernal adecuada de los árboles. Ese equilibrio, añade, ha permitido que, con la llegada del buen tiempo, la floración haya experimentado una "explosión brutal".
El responsable agrario reconoce que siempre existe incertidumbre climática, especialmente por el riesgo de heladas tardías. Sin embargo, considera que el calendario juega a favor del sector. "Heladas en marzo tendrían que ser muy puntuales", señala, recordando que solo episodios excepcionales —como descuelgues de aire frío del norte— podrían comprometer el cultivo. Las previsiones a largo plazo apuntan, además, a temperaturas por encima de la media, según datos trasladados por la AEMET.
Más allá de la temperatura, el viento ha sido un factor determinante. Aunque ha provocado daños en infraestructuras como mallas antigranizo o invernaderos, su efecto sobre la floración ha sido positivo. Moreno explica que la ausencia de humedad en las flores y el movimiento del aire favorecen la polinización: el polen se mantiene seco y puede desplazarse entre variedades, algo esencial en cultivos como albaricoqueros, almendros y determinados melocotoneros. En tono gráfico, afirma que con el viento de estas semanas "el polen ha llegado al Sáhara".
El balance general es, por tanto, favorable. El dirigente agrario recalca que no se prevén escenarios de sobreproducción, pero sí una campaña con buenas condiciones y calidad. El mensaje que quiere trasladar al sector y a los mercados es claro: las perspectivas apuntan a una cosecha sólida, sustentada en un invierno equilibrado, suelos con reservas hídricas y una floración en su momento óptimo.
