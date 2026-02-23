FFIS-IMIB y Lyceum de Ciencia sitúan a la mujer en el centro del ecosistema científico

Murcia volvió a situar a la mujer en el centro del ecosistema científico regional con la celebración de la IX Jornada del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, organizada por Lyceum de Ciencia de la Región de Murcia en colaboración con la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias (FFIS), miembro del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla (IMIB).

El acto, celebrado el 11 de febrero en el Salón de Actos del Hospital General Universitario Reina Sofía, reunió a 175 estudiantes de Secundaria, investigadoras, docentes y representantes institucionales en una jornada marcada por la inspiración, el reconocimiento y la vocación científica.

La inauguración estuvo presidida por el director general de Universidades e Investigación de la Región de Murcia, Antonio Caballero Pérez; la presidenta de Lyceum de Ciencia, Consuelo Ruiz Montero; y la directora de FFIS-IMIB, Fuensanta Martínez. Durante sus intervenciones subrayaron la necesidad de consolidar políticas públicas que impulsen la igualdad efectiva en el ámbito científico y la importancia de generar referentes femeninos que sirvan de inspiración a las nuevas generaciones.

La jornada arrancó con la conferencia ‘Salud y viajes espaciales’, impartida por la coronel médico Beatriz Puente Espada, directora del Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial (CIMA). La ponente ofreció una visión fascinante sobre los desafíos médicos en el entorno aeroespacial, demostrando que la ciencia no tiene límites cuando hay preparación, talento y pasión. Su intervención fue presentada por María Trinidad Herrero Ezquerro y captó la atención del alumnado asistente, que pudo descubrir nuevas áreas de desarrollo profesional vinculadas a la investigación biomédica y tecnológica.

Uno de los momentos más enriquecedores fue el testimonio de nueve jóvenes investigadoras en formación procedentes de distintas áreas del conocimiento y organismos científicos de la Región. Sus relatos, cercanos y realistas, mostraron trayectorias construidas con esfuerzo, curiosidad y determinación. A través de sus experiencias personales y profesionales, trasladaron al alumnado un mensaje claro: la ciencia es una carrera posible, necesaria y apasionante.

El compromiso con las vocaciones tempranas se reforzó con la entrega de premios a los mejores pósteres sobre mujeres científicas elaborados por estudiantes de diez centros de Educación Secundaria. Los institutos Juan Carlos I, de Murcia, y Poeta Julián Andúgar, de Santomera resultaron galardonados por la calidad de sus trabajos. Esta iniciativa permitió que el propio alumnado investigara y profundizara en figuras femeninas relevantes, fortaleciendo la conexión entre educación y ciencia.

La jornada culminó con la entrega de los VII Premios Lyceum de Ciencia, que reconocen la excelencia investigadora de seis jóvenes científicas vinculadas a distintas áreas del conocimiento en la Región. En esta edición fueron distinguidas Rocío Villa Aroca y Claudia Giménez Campillo (Ciencias Básicas y Experimentales), Ana Mondéjar Pérez (Humanidades), Ana Sánchez Zurano (Ingenierías y Tecnologías), Lola Rodríguez Ruiz (Ciencias de la Salud, IMIB) y Carmen Barquero Ruiz (Ciencias Sociales). La financiación de los galardones corrió a cargo de la Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia

Más allá de los reconocimientos, la IX Jornada reafirmó el compromiso de Lyceum de Ciencia, FFIS e IMIB con la promoción del talento femenino y la construcción de un ecosistema científico más inclusivo y diverso. El 11 de febrero volvió a convertirse en un punto de encuentro intergeneracional donde conocimiento y vocación caminaron de la mano.

Murcia demuestra así que el futuro de la ciencia no solo se construye en laboratorios y aulas, sino también creando referentes, generando oportunidades y recordando que la investigación también se escribe en femenino.