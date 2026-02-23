La FAPA regional exige que las escuelas no pongan en peligro la salud de los niños

La falta de sistemas de climatización, la contaminación ambiental y la escasez de espacios verdes o de sombra convierten a muchos de los colegios de la Región de Murcia en espacios poco saludables. Sobre ello y sobre la importancia de contar con entornos adecuados para los menores están girando las Jornadas de Salud Medioambiental que ha organizado la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (FAPA) Juan González bajo el título 'Aprender y crecer en entornos saludables'.

La actividad ha contado ya con la voz de varios expertos entre los que destacan el catedrático de Física y Química y divulgador científico Cayetano Gutiérrez, los responsables de la Fampa de Valencia con su proyecto 'Colecamins' y el enfermero ambiental del Hospital Virgen de la Arrixaca Miguel Sánchez, quienes estuvieron moderados el fin de semana por el profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Murcia (UMU) Eduardo Salazar.

Para este martes, 24 de febrero, está previsto un encuentro con el científico e investigador del CSIC Fernando Valladares quien a las 19.00 ofrecerá una charla en el Centro Cultural García Alix de Murcia bajo el título 'Entender los problemas ambientales para construir un mundo más saludable' en la que compartirá una visión científica y global sobre los grandes retos ambientales actuales y su impacto directo en la salud, especialmente en la infancia y la adolescencia, los sectores más vulnerables frente a la crisis climática y la contaminación.

Los profesionales que compartieron la primera jornada coincidieron en advertir que la infancia y la adolescencia se encuentran entre los colectivos más vulnerables frente a la contaminación atmosférica, las olas de calor y el deterioro de las infraestructuras escolares.

Durante la mesa redonda expusieron evidencias científicas que demuestran que los episodios de calor extremo —cada vez más frecuentes, prolongados e intensos— y la exposición a contaminantes afectan con mayor gravedad a los menores por estar en su etapa de desarrollo. Asimismo, se denunció que numerosos centros educativos carecen de sistemas adecuados de climatización, presentan deficiencias estructurales e incluso mantienen materiales peligrosos como el amianto, "una situación que sería inaceptable en cualquier entorno laboral adulto con normativa de prevención de riesgos", insisten desde la FAPA Juan González.

La jornada concluyó con la presentación de propuestas concretas y urgentes, como la instalación de sistemas de climatización, la creación de zonas de sombra, la renaturalización de patios y la puesta en marcha de planes integrales como 'Colecamins' y el Plan de Entornos Escolares Seguros y Saludables impulsados por Fampa de Valencia, basados en la acción coordinada entre comunidad educativa, administraciones y tejido social.