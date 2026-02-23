ERC desata la polémica al menospreciar a la Región de Murcia en un programa de radio

Las palabras de la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Elisenda Alamany, durante una entrevista en el programa 'Las Mañanas' de RNE han generado una fuerte controversia, especialmente en la Región de Murcia, tras una comparación entre esta comunidad y Cataluña.

En el transcurso de la entrevista, Alamany afirmó: «Salvador Illa es el presidente de Cataluña, el problema es que se cree que Cataluña es como Murcia. Y no. Este es un país con ambición nacional». Las declaraciones han sido interpretadas por numerosos usuarios en redes sociales como un menosprecio hacia la Región de Murcia y como una muestra de superioridad territorial.

La reacción no se hizo esperar. En plataformas sociales, distintos mensajes criticaron las palabras de la dirigente independentista, calificándolas de "supremacistas" (como se puede leer en el perfil del politólogo David Martínez en X) y reprochando el tono empleado al comparar ambas comunidades.

También el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, respondió públicamente a las declaraciones de la dirigente de ERC. En su perfil en X, el jefe del Ejecutivo murciano, respondía en catalán "Quan deixin Catalunya feta un solar, els seus fills viuran a Múrcia" (Cuando dejen Cataluña hecha un solar, sus hijos vivirán en Murcia), haciendo alusión a las políticas que aplica ERC.

El consejero de Economía, Hacienda y Empresa de la Región de Murcia, Luis Alberto Marín, también respondido con dureza a las declaraciones de Alamany.

A través de su cuenta en la red social X, Marín cargó directamente contra la dirigente de Esquerra Republicana. "Ya quisiera esta tal Elisenda Alamany, a la que deben conocer en su casa, vivir en la Región de Murcia", escribió el consejero, en un mensaje con marcado tono irónico.

El responsable autonómico fue más allá y añadió: "Quédese en su tierra, señora, mientras le dure la ensoñación. Y después, si quiere venir a visitarnos, no hace falta que traiga el pasaporte".

Noticias relacionadas

La polémica se produce en un contexto de debate sobre el modelo territorial y la financiación autonómica, asuntos que en los últimos meses han generado tensiones políticas entre comunidades. Las palabras de Alamany y la respuesta institucional desde Murcia han reavivado ese debate sobre la cohesión y la igualdad entre territorios.