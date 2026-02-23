Encarna Guillén defiende en la Real Academia una medicina genómica más humana y equitativa

La Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia celebró una sesión extraordinaria y solemne para la recepción como Académica de Número de la Dra. Encarna Guillén Navarro, quien pronunció el discurso titulado 'De Mendel a la era genómica: el legado de la genética médica en las enfermedades raras y en la medicina personalizada de precisión'.

En su intervención, Guillén realizó un recorrido histórico por la evolución de la genética desde los experimentos de Gregor Mendel en el siglo XIX hasta la actual revolución genómica, marcada por la secuenciación masiva y la integración de datos mediante inteligencia artificial. La académica subrayó cómo la genética ha pasado de estudiar rasgos heredables en plantas a convertirse en una disciplina clave para comprender y tratar enfermedades complejas, especialmente las enfermedades raras.

La Dra. Guillén destacó el impacto transformador del Proyecto Genoma Humano, cuyo primer borrador se publicó en 2001, y el salto conceptual que ha supuesto el paso de la genética a la genómica. “Ya no analizamos genes aislados, sino redes, sistemas e interacciones”, explicó, poniendo el acento en cómo la medicina actual avanza hacia modelos predictivos y personalizados.

En este contexto, defendió el papel esencial de la medicina personalizada de precisión, que permite adaptar tratamientos al perfil genético del paciente, mejorar diagnósticos precoces y optimizar terapias, especialmente en oncología y enfermedades raras. La farmacogenómica y los estudios de exoma y genoma completo forman ya parte de la práctica clínica, abriendo nuevas oportunidades para anticipar riesgos y ofrecer respuestas más eficaces.

No obstante, la nueva académica también advirtió sobre los desafíos éticos que acompañan a estos avances. La privacidad de los datos genéticos, la equidad en el acceso a la innovación y la necesidad de evitar sesgos en los algoritmos de inteligencia artificial fueron algunos de los aspectos que señaló como prioritarios. “La medicina personalizada solo será legítima si se apoya en principios de justicia, inclusión y solidaridad”, defendió.

En su discurso, Guillén hizo referencia al desarrollo de la genética médica en España y en la Región de Murcia, donde esta disciplina ha evolucionado hasta consolidarse como una unidad clínica multidisciplinar con fuerte impacto en enfermedades raras y en redes nacionales e internacionales.

La sesión supuso no solo el reconocimiento a una trayectoria científica y clínica de referencia, sino también una reflexión colectiva sobre el futuro de la medicina. Un futuro en el que la innovación tecnológica debe ir acompañada de compromiso ético para garantizar que el conocimiento genómico se traduzca en una atención más precisa, equitativa y profundamente humana.