Las consultas de tarde sacan a 211.500 pacientes de las listas de espera en la Región

Las consultas de tarde que el Servicio Murciano de Salud (SMS) paga a sus médicos de forma complementaria a su jornada ordinaria -conocidas como peonadas- lograron sacar de las listas de espera a más de 211.500 pacientes el pasado año 2025 en la Región de Murcia.

Este es un recurso del que suelen echar mano los responsables sanitarios para agilizar la atención en momentos puntuales en los que se produce un mayor colapso en hospitales o servicios concretos, lo que les lleva a solicitar la realización de esta actividad extraordinaria de tardes, que requiere de la autorización previa de los directores gerentes de cada área de salud.

Los últimos datos de la Consejería de Salud murciana muestran que en 2025 el SMS llegó a realizar 121.068 pruebas diagnósticas en horario de tarde; así como 72.525 consultas con el especialista de forma extraordinaria; y unas 18.000 cirugías vespertinas. Estas cifras suponen una subida de 20.099 citas a pacientes más que en el año 2024, incrementándose principalmente las pruebas diagnósticas, de las que se realizaron en 2025 unas 17.570 más que en el ejercicio anterior.

De las cifras facilitadas por Salud a La Opinión se extrae que la mayor actividad en jornada extraordinaria se ha realizado en los servicios de Traumatología, Rehabilitación, Anestesia ( Unidad del Dolor), Neumología, Digestivo y Oftalmología.

31,5 millones el pasado año

«La reducción de las listas de espera es una prioridad para el Gobierno regional, como lo demuestra el hecho de que, en los presupuestos de 2025 se contó con una partida específica de 31,5 millones de euros para agilizar cirugías, consultas y pruebas diagnósticas y seguir reduciendo las demoras», explican los responsables del Servicio Murciano de Salud.

Además, insisten en que la Comunidad «está poniendo todos los recursos necesarios para reducir las listas de espera en el SMS, incluyendo la actividad en jornada de tarde».

No obstante, parte de estos recursos también se van a los conciertos con centros privados, a los que se derivan pruebas y cirugías, así como estancias hospitalarias. La realidad muestra que la dependencia de los conciertos es cada vez mayor en la Región, una herramienta que también utiliza la sanidad pública para dar respuesta a una demanda cada vez más creciente.

En el caso de cirugía, el año que acaba de terminar cerró con casi 18.000 intervenciones en jornada extraordinaria realizadas por profesionales del SMS.

En las consultas con especialistas, de las más de 72.000 que se hicieron en 2025, unas 14.000 correspondieron únicamente al Hospital Virgen de la Arrixaca, centro sanitario de referencia en la Región de Murcia. Por especialidades, en el global de consultas realizadas como ‘peonadas’ el pasado año en el Servicio Murciano de Salud destacan las de los servicios de Rehabilitación (9.906 consultas de tardes); Traumatología (9.438); Unidad del Dolor (9.359); Oftalmología (6.975); Digestivo (6.765); y Neumología (4.655).

Algunas de estas especialidades también ocupan los primeros puestos de las que han registrado un mayor aumento en las consultas extraordinarias en horario de tarde respecto al año anterior: las peonadas en Traumatología han crecido un 30%; las de Oftalmología, un 15%; las de Anestesia, un 11%; y las de Digestivo, un 10%. En el lado opuesto, las que más descienden de un ejercicio a otro son las de Rehabilitación y Neumología.

Últimas demoras

En estos momentos, la espera para ser operado en la Región de Murcia se sitúa en 102,7 días de media, la demora para ver al especialista en 89,3 días y la de una prueba diagnóstica en 24,77 días, según los tiempos dados a conocer esta misma semana por el SMS. Estas demoras suponen una reducción frente a las que había hace un año -diciembre de 2024-, aunque han aumentado frente a las de hace seis meses -junio de 2025-.

El total de todos los procedimientos muestra que más de 204.000 ciudadanos aguardan actualmente algún tipo de atención sanitaria: 34.197 una cirugía; 112.064 una consulta médica con el especialista; y 58.619 una prueba diagnóstica.

Más de 100 millones para derivar pruebas a concertados

A final del pasado año el Servicio Murciano de Salud sacó a licitación un contrato para derivar pruebas diagnósticas a hospitales concertados por un valor superior a 100 millones de euros para un periodo de cinco años. Uno de los requisitos era que las pruebas se deben hacer en régimen ambulatorio en instalaciones ubicadas en la Región de Murcia para facilitar el desplazamiento de los usuarios.

Además, el contrato se dividió en siete lotes para facilitar la contratación, haciendo que cada uno de ellos corresponda a un tipo de procedimiento diagnóstico. Las pruebas concertadas son tomografía computarizada (TC o TAC); tomografía computarizada cardíaca; resonancia magnética (RM); resonancia magnética cardíaca; ecografía; mamografía; y ortopantomografía.