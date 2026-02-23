El Congreso aprueba una iniciativa para frenar el desmantelamiento de Sabic en Cartagena

El diputado nacional por la Región de Murcia Juan Luis Pedreño ha logrado este martes el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios del Congreso para impulsar una respuesta conjunta frente al desmantelamiento de la planta de plásticos de Sabic en La Aljorra (Cartagena) y defender el mantenimiento de los puestos de trabajo. La Proposición no de Ley (PNL), debatida en la Comisión de Industria y Turismo, salió adelante pese a las abstenciones de PSOE y EH Bildu.

Durante su intervención, Pedreño pidió "consenso, apoyo y unanimidad" para poner la capacidad de la Cámara al servicio de la industria y del empleo. "En este caso, para garantizar la producción de la planta y el futuro de los trabajadores de Sabic", señaló.

El diputado criticó la abstención del PSOE, que calificó de "partidista e ideologizada", y consideró que deberán dar explicaciones "por no apoyar la PNL y por dar la espalda a la plantilla". También cuestionó qué argumentos ofrecerá el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, "a las 500 personas que forman parte de la plantilla".

La iniciativa aprobada insta al Gobierno central a implicarse de forma coordinada con el Ejecutivo regional y el Ayuntamiento de Cartagena para promover una reunión urgente con el Gobierno de Arabia Saudí, activar acciones diplomáticas en defensa de los intereses nacionales y garantizar tanto la protección social de los trabajadores como la competitividad de la fábrica y el mantenimiento del empleo.

Un "patrón claro" en el cierre de las instalaciones

En su exposición, Pedreño describió lo que considera un "patrón claro" en el cierre progresivo de instalaciones. Según explicó, tras la finalización de la planta de Sabic en India se cerró HPP en 2020; después de culminar la fábrica en China, se clausuró Lexan 2 en 2023; y ahora, tras la apertura del complejo en Arabia Saudí y la venta de la planta de Cartagena al fondo Mutares, se ha anunciado el cierre de Lexan 1.

Esta situación, advirtió, podría suponer el despido de cerca de 370 trabajadores directos. "Ahora solo queda la planta de Compounding y el futuro parece el desmantelamiento total", lamentó.

El diputado aseguró que la plantilla se encuentra "desesperada", aunque destacó su "valentía" ante un escenario que considera peor que el de 2024, cuando aún existían expectativas de continuidad y se alcanzaron despidos pactados junto al mantenimiento de la producción.

Pedreño recordó que en los últimos meses se han sucedido reuniones con representantes del Ayuntamiento de Cartagena, el Gobierno regional, la Asamblea Regional y las Cortes Generales para buscar soluciones. Entre febrero y abril de 2024 ya se registraron iniciativas parlamentarias en el Senado y el Congreso con el objetivo de garantizar la continuidad de la factoría.

"Ahora el peligro es evidente: está en juego el futuro de la producción industrial en España y el empleo de cientos de familias", concluyó.