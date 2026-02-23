Confirmado por Hacienda: esta es la deducción de más de 1.000 euros que los murcianos con seguro de hogar podrán aplicar en la Renta

La nueva deducción, confirmada por la Agencia Tributaria, provocará que muchos propietarios de la Región de Murcia puedan ahorrar hasta 1.356 euros en la próxima campaña de la Renta 2026. Sin embargo, para poder llegar a eso, se necesita un requisito indispensable relacionado con la compra de tu vivienda mediante hipoteca.

La campaña del IRPF correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 arrancará el 8 de abril. A partir de esta fecha, los contribuyentes podrán presentar sus declaraciones. Antes de que llegue el día, es conveniente recordar que están obligados a presentarla los que hayan ingresado 22.000 euros o más de un solo pagador, o 15.876 euros si han tenido más de uno a lo largo del año. Si sale a pagar o a devolver dependerá, sobre todo, de las deducciones que puedas aplicarte en tu redacción.

Quién puede aplicarse esta deducción y en qué condiciones

En primer lugar, es necesario aclarar que no todos los propietarios con seguro de hogar tienen derecho a esta ventaja fiscal. Para poder aprovecharla, la vivienda debe haberse adquirido antes del 1 de enero de 2013: fecha límite que marca la normativa para acceder a las deducciones por inversión en vivienda habitual. Al mismo tiempo, el seguro debe estar vinculado a una hipoteca activa y haber sido contratado con el mismo banco desde el principio del préstamo.

Según explica Hacienda, la base máxima deducible por inversión en vivienda habitual se fija en 9.040 euros al año. Si se aplica sobre esa cantidad el 15% que permite el organismo recaudador, el ahorro máximo posible asciende a 1.356 euros. No obstante, es imposible desgravar el importe completo del seguro. Únicamente, será posible la parte directamente asociada a la cobertura hipotecaria.

Qué parte del seguro entra en la deducción

Solo se puede incluir en la base deducible la cobertura que protege el valor del inmueble frente a siniestros de calado, como incendios o daños estructurales (las coberturas adicionales quedan fuera del cómputo). Hacienda aplica aquí un criterio claro: los gastos directamente ligados a la inversión en vivienda habitual son los que generan derecho a deducción.

Otras deducciones que siguen vigentes esta campaña

Esta desgravación convive junto con otras ventajas fiscales que se mantienen en la campaña de 2025. Una de las más destacadas es la ideada para contribuyentes que conviven con ascendientes mayores en su domicilio habitual. En este caso, la deducción puede llegar hasta los 2.500 euros cuando se trata de personas mayores de 75 años y se cumplen los requisitos de convivencia e ingresos establecidos por la normativa.

A nivel nacional, siguen en vigor, de igual forma, los incentivos ligados a regímenes transitorios de adquisición o financiación de vivienda, así como las deducciones por obras de adaptación para personas con discapacidad. Cada una de ellas tiene sus propias condiciones y límites, por lo que conviene revisar la situación fiscal particular antes de presentar la declaración. Lo ideal, en estos casos, es contar con la ayuda de un gestor o experto en la materia que nos ayude a orientarnos.

Deducción gafas

En el ejercicio anterior de la Renta, los ciudadanos de la Región de Murcia contaron con varias deducciones fiscales que solo se podían activar en esta parte del país. Entre las que sobresalen la deducción del 30% por la adquisición de cristales graduados, lentes de contacto y soluciones de limpieza para los menores de 12 años.

Otra de las propuestas estrella fue la deducción del 30% por los servicios veterinarios prestados a los animales domésticos. Se estableció un límite de renta (de 25.000 euros en declaraciones individuales y 40.000 euros en declaraciones conjuntas) y un máximo de la deducción de 100 euros.